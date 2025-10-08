CANLI BORSA
Asya borsaları negatif seyrediyor

Asya borsalarında, ABD'de hükümetin yeniden açılma süreci, bölgesel siyasi gelişmeler ile makroeknomik verilerin etkisiyle negatif bir seyir öne çıkıyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi belirsizlik algısını artırırken, gözler bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Asya tarafında ise Çin ve Güney Kore borsalarının kapalı olduğu günde bölge genelinde işlem hacmi düşük seyrediyor.

ABD'de hükümetin yeniden açılma süreci ve bölgesel siyasi gelişmeler de pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olurken, Japonya'da ağustos ayı cari işlemler dengesi 3 trilyon 775 milyar yen (yaklaşık 25 milyar dolar) fazla verdi.

Ülkede aynı dönemde dış ticaret dengesi de 105,9 trilyon yen (706 milyar dolar) ile beklentilerin aksine fazla verdi.

Dolar/yen paritesi ise 4 işlem gününde de yükselirken, şu sıralarda 152,3 ile şubattan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 47.789 puanda, Hong Kong'da Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 26.737 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,2 azalışla 81.780 puanda bulunuyor.

