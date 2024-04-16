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Asya borsaları negatif seyretti

Asya borsaları satış ağırlıklı bir seyir izledi.

Oluşturma Tarihi 16 Nisan 2024 11:54

Son Güncelleme Tarihi 16 Nisan 2024 11:54

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da devam eden gerilim ve ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine yönelik endişelerin güçlenmesiyle negatif bir seyir izlenirken, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla birlikte yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti

Jeopolitik risklerle birlikte Çin'de bugün açıklanan veriler de karışık sinyaller verirken, ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Buna karşın martta sanayi üretimi yıllık yüzde 4,5 ve perakende satışlar yüzde 3,1 artışla tahminlerin altında kaldı.

Analistler, Çin'de beklentilerin altında kalan verilerin, ülkenin ekonomik aktivitesinde yavaşlamanın sürdüğüne işaret ettiğini belirterek, hükümetten ekonomik canlılığı artıracak yeni destek adımları atmasının beklendiğini bildirdi.

Öte yandan, Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine ilişkin endişelerin artmasıyla Japon yeni dolar karşısında 34 yılın en düşük seviyesine geriledi. Dolar/yen paritesi şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 154,5 seviyesinden işlem görüyor.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9 azalışla 38.470 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,3 düşüşle 2.609 puan, Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi ise yüzde 1,7 kayıpla 3.007 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 azalışla 16.246 puandan günü tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,8 düşüşle 72.845 puanda seyrediyor.

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