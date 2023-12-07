Atlantik'teki şirketler borçlanma kağıdı ihraç etmekte acele ediyor

Financial Times'ın LSEG verilerinden derlerdiği habere göre, ABD ve Avrupa'daki kurumsal borçlular sadece Kasım ayında 246 milyar dolar değerinde yatırım sınıfı ve önemsiz tahvil ihraç etti - Ekim ayı toplamından yüzde 57 daha fazla ve yılın ilk 10 ayındaki ortalama rakamdan 16 milyar dolar daha yüksek.

Aralarında General Motors Financial, fosfat üreticisi Mosaic ve telekom kulesi sahibi Crown Castle'ın da bulunduğu yüksek dereceli borçluların yeni anlaşmalar duyurmasıyla ihraç furyası bu hafta da devam etti.

Morgan Stanley'den Teddy Hodgson yaptığı değerlendirmede, "Normal bir yılda Şükran Günü'nden sonraki hafta veya Aralık ayında bu düzeyde bir faaliyet görmezsiniz" dedi.

İhraçlardaki hızlanma, piyasaların gelecek yılın ilk yarısında ABD ve Avrupa'daki faiz indirimlerini fiyatlamaya başladığı son birkaç hafta içinde yatırımcı duyarlılığındaki hızlı değişimi takip ediyor. Ekim ayı gibi kısa bir süre önce, "daha uzun süre daha yüksek" faiz oranlarına ilişkin korkular birçok şirketi borçlanma planlarına ara vermeye itmişti.

Wells Fargo'dan Maureen O'Connor da "Kesinlikle yılsonundan önce girmeye çalışan bir arz dalgası var. Daha dalgalı bir piyasa ortamında daha zor olan her şey hoş bir karşılama buluyor. Koşullar Ekim ayına kıyasla o kadar iyileşti ki, gerçekten fırsatçı olan bazı şeylerin piyasaya çıktığını görüyorsunuz" dedi.

Ice BofA'nın verilerine göre, yüksek kredi notlu ABD tahvil ihraççıları için ortalama getiri şu anda Temmuz ayından bu yana en düşük seviyesi olan yüzde 5,52'de bulunuyor.