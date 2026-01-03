CANLI BORSA
Avrupa borsaları 2026'nın ilk işlem gününde yükseldi

Avrupa borsaları, yılın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,67 artışla 596,14 puana çıktı.

Oluşturma Tarihi 03 Ocak 2026 08:26

Son Güncelleme Tarihi 03 Ocak 2026 08:34

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 artarak 9.951,14, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak 24.539,34, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56 yükselerek 8.195,21 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,96 artışla 45.374,03 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.40 itibarıyla yüzde 0,09 düşüşle 1,173 oldu.

FTSE 100 endeks bugün ilk defa bir süre için 10 bin puanın üzerine çıktı.

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralıkta 0,8 puan azalarak 48,8 puanla son 9 ayın en düşük seviyesine indi.

