CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle açıldı

Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle açıldı

Avrupa borsaları haftaya İtalya hariç yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 22 Nisan 2024 11:14

Son Güncelleme Tarihi 22 Nisan 2024 11:14

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 500 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 17.795 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,2 artışla 7.990 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,3 düşüşle 33.470 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 8.030 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,8 yükselişle 10.814 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yatay seyirle 1,0655 seviyelerinde seyrediyor.

Avrupa borsalarında da geçen haftanın son işlem gününde karışık seyir hakim olurken, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, ECB'nin haziranda faiz indirimine başlayacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, bu hafta bölge genelinde açıklanacak öncü imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin de piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

ECB'nin gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin banka yetkilileri de sözle yönlendirmelerine devam ederken, dün ECB Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau, Orta Doğu'daki gerilimin enerji fiyatlarını artırma ihtimalinin düşük olduğunu ve bunun bankanın haziranda faizleri düşürmeye başlama planlarını etkilememesi gerektiğini belirterek, "Sürprizler dışında daha fazla beklemeye gerek yok" dedi.

Bir başka ECB üyesi Pierre Wunsch da bankanın bu yıl birkaç kez faiz indirimine gidebileceğini ifade ederek, haziran ve temmuzda arka arkaya hamlelerin olası bir seçenek olduğunu dile getirdi.

Analistler, bugün ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

İlginizi Çekebilir
BoE’nin faiz beklentileri Fed’e benziyor BoE'nin faiz beklentileri Fed'e benziyor 22 Nisan 2024 08:36
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA | 3 düzenleme geliyor! Merkez Bankası yeni oranı duyurdu SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA | 3 düzenleme geliyor! Merkez Bankası yeni oranı duyurdu 22 Nisan 2024 08:19
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT kayıplarını topladı! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT kayıplarını topladı! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 21 Nisan 2024 11:47
EMEKLİ PROMOSYON SON DAKİKA: 18.000 TL fırsatı! Güncel banka promosyonları ne kadar? EMEKLİ PROMOSYON SON DAKİKA: 18.000 TL fırsatı! Güncel banka promosyonları ne kadar? 21 Nisan 2024 11:39
Küresel piyasalar ABD büyüme verisine odaklandı Küresel piyasalar ABD büyüme verisine odaklandı 20 Nisan 2024 11:09
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı yükseldi ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı yükseldi 20 Nisan 2024 10:37
Fed: İnatçı enflasyon en büyük risk Fed: İnatçı enflasyon en büyük risk 20 Nisan 2024 10:01
New York borsası karışık seyirle açıldı New York borsası karışık seyirle açıldı 19 Nisan 2024 17:11
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 19 Nisan 2024 16:41
Hindistan Hava Yolları İsrail uçuşlarını askıya aldı Hindistan Hava Yolları İsrail uçuşlarını askıya aldı 19 Nisan 2024 16:37
Merkez Bankası Finansal Hesaplar Raporu yayımlandı Merkez Bankası Finansal Hesaplar Raporu yayımlandı 19 Nisan 2024 16:24
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Bankacılık sektörünün mevduatı arttı 19 Nisan 2024 16:09
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.000,00
%0
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
999,42
%-0,0578
EURO
988,47
%-1,1529
ALTIN
1.121,63
%12,1631
DOLAR
987,70
%-1,2302
BORSA
1.104,09
%10,4087
EURO
1.273,18
%27,3182
ALTIN
1.132,59
%13,2589
DOLAR
1.060,47
%6,0472
BORSA
1.131,92
%13,1915
EURO
1.348,69
%34,8689
ALTIN
1.735,37
%73,5365
DOLAR
1.933,92
%93,3919
BORSA
1.749,12
%74,9115
EURO
2.278,57
%127,8569
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler