Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 500 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 17.795 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,2 artışla 7.990 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,3 düşüşle 33.470 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 8.030 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,8 yükselişle 10.814 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yatay seyirle 1,0655 seviyelerinde seyrediyor.

Avrupa borsalarında da geçen haftanın son işlem gününde karışık seyir hakim olurken, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, ECB'nin haziranda faiz indirimine başlayacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, bu hafta bölge genelinde açıklanacak öncü imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin de piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

ECB'nin gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin banka yetkilileri de sözle yönlendirmelerine devam ederken, dün ECB Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau, Orta Doğu'daki gerilimin enerji fiyatlarını artırma ihtimalinin düşük olduğunu ve bunun bankanın haziranda faizleri düşürmeye başlama planlarını etkilememesi gerektiğini belirterek, "Sürprizler dışında daha fazla beklemeye gerek yok" dedi.

Bir başka ECB üyesi Pierre Wunsch da bankanın bu yıl birkaç kez faiz indirimine gidebileceğini ifade ederek, haziran ve temmuzda arka arkaya hamlelerin olası bir seçenek olduğunu dile getirdi.

Analistler, bugün ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.