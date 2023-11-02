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Bakan Özhaseki Çevre Komisyonu üyeleriyle görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çevre Komisyonu üyeleriyle bir araya geldi.

Oluşturma Tarihi 02 Kasım 2023 15:17

Son Güncelleme Tarihi 02 Kasım 2023 15:17

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM çatısı altında bulunan partilerimizin milletvekillerinden oluşan Çevre Komisyonu üyeleri ile bir araya geldik. İklim değişikliğiyle mücadelemizi, daha güçlü bir şekilde sürdürebilmek için hazırladığımız iklim kanun taslağı başta olmak üzere çevre projelerimizi görüştük. Yeşil Kalkınma ve 2053 Net Sıfır Emisyon hedefiyle, ortak evimiz dünyamızın yarınları için yüksek çevre bilinci ve hassasiyetiyle çalışmalarımıza hep birlikte devam edeceğiz. Çevre Komisyonu Başkanımız Sayın Murat Kurum ve tüm komisyon üyelerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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