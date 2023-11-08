Biden-Xi görüşmesi Çin hisse senetleri için katalizör olabilir

Templeton Global Equity Investments'ın baş yatırım yetkilisi Manraj Sekhon'a Bloomberg TV'ye yaptığı açıklamada, "Çin'de çok kısa vadede, Başkan Biden ile Başkan Xi arasında önümüzdeki hafta San Francisco'da gerçekleşecek olası bir görüşme ile bir katalizör elde edebiliriz. Bu durum Çin hisse senetlerinde geçici bir taban sağlayabilir" dedi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Çinli mevkidaşı bu hafta San Francisco'da iki gün sürecek görüşmelerde bulunarak, dünyanın en büyük iki ekonomisinin liderleri arasında uzun zamandır beklenen toplantı öncesinde ilişkilerin daha normal hale gelmesi yönünde bir adım atacaklar.

Bunun "şu anda oldukça zayıf olan duyarlılığı iyileştireceğini" söyleyen Sekhon, "Marjda, özellikle sanayi, yeşil enerji, elektrikli araçlar ve internet alanında Çin'de listelenen hisse senetlerinde uzun süredir tutulan pozisyonlara ekleme yapıyoruz" dedi.

Sekhon, Fed'in neredeyse iki yıl süren sıkılaştırma döngüsünün sona ermekte olabileceği sinyalini vermesiyle birlikte, değerlemelerin nispeten düşük olduğu belirli gelişmekte olan piyasaların yapısal fırsatlar sunabileceğini de vurdguladı.

Sekhon, "Faizler zirve yaptıkça, dolar üzerindeki baskı azaldıkça, dünya genelinde likiditenin daha yüksek getiri, daha yüksek büyüme, uzun vadeli yapısal büyüme arayışında olacağını düşünüyoruz" dedi.

Manraj SekhonFotoğrafçı: Ore Huiying/Bloomberg

Hindistan ve Japonya'yı tercih ettiğini, zira Japonya Merkez Bankası'nın politika hamlelerine ilişkin belirsizlik devam etse de küresel enflasyonun yapışkan olması durumunda Japonya'nın fayda sağlayacağını sözlerine ekledi. Konferansın kenar çizgilerinde Bloomberg muhabirlerine verdiği demeçte, "Enflasyon yüksek seyrederken Japonya'nın portföyünüze tahsis açısından iyi bir hedge olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Yeni Ekonomi Forumu, Bloomberg News'in ana şirketi Bloomberg LP'nin bir bölümü olan Bloomberg Media Group tarafından düzenleniyor.