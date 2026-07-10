CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa BIST 100 haftanın son işlem gününe yatay başladı

BIST 100 haftanın son işlem gününe yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe yüzde 0,03'lük sınırlı yükselişle 14.109 puandan başladı. Küresel piyasalarda risk iştahı artarken, yatırımcılar yurt içinde açıklanan sanayi üretimi verisini takip ediyor.

BIST 100 haftanın son işlem gününe yatay başladı
AA

Oluşturma Tarihi 10 Temmuz 2026 10:26

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki günkü satış baskısının ardından yeni işlem gününe yatay bir görünümle başladı. Endeks, açılışta önceki kapanışa göre 3,77 puan artarak 14.109,21 puana yükseldi.

TURİZM HİSSELERİ YÜKSELDİ

Açılışta bankacılık endeksi yatay seyir izlerken, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,53 ile turizm, en fazla gerileyen ise yüzde 0,63 ile bilişim sektörü oldu.

KÜRESEL RİSK İŞTAHI DESTEKLİYOR

Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki jeopolitik endişelerin kısmen azalması ve yarı iletken sektörüne ilişkin olumlu beklentilerin güçlenmesi, teknoloji hisseleri öncülüğünde risk iştahını artırdı.

KRİTİK SEVİYELER TAKİP EDİLİYOR

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi verisinin, yurt dışında ise sakin veri gündeminin piyasaların odağında olacağını belirtti. Teknik görünümde 14.200 ve 14.300 puan direnç, 14.000 ve 13.900 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 06 Temmuz 2026 10:45
Petrol 72,22 dolardan işlem görüyor Petrol 72,22 dolardan işlem görüyor 06 Temmuz 2026 09:51
Altının gramı 6 bin 259,5 TL oldu Altının gramı 6 bin 259,5 TL oldu 06 Temmuz 2026 09:44
VİOP’ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı 06 Temmuz 2026 09:31
Rüzgar enerjisinin AB’de ağırlığı artıyor Rüzgar enerjisinin AB'de ağırlığı artıyor 03 Temmuz 2026 14:26
Altının gramı 6 bin 266 liradan işlem görüyor Altının gramı 6 bin 266 liradan işlem görüyor 03 Temmuz 2026 14:22
Brent petrol 72,15 dolar Brent petrol 72,15 dolar 03 Temmuz 2026 14:20
Rusya’dan düşük standartlı yakıt üretme izni Rusya’dan düşük standartlı yakıt üretme izni 03 Temmuz 2026 14:19
Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti 03 Temmuz 2026 13:21
Hazine haftaya 2 ihale gerçekleştirecek Hazine haftaya 2 ihale gerçekleştirecek 03 Temmuz 2026 13:15
ABD’de tarım dışı istihdamı belli oldu ABD'de tarım dışı istihdamı belli oldu 02 Temmuz 2026 15:39
BIST 100 yükselişte! Endeks 14.475 puanı aştı BIST 100 yükselişte! Endeks 14.475 puanı aştı 02 Temmuz 2026 13:58
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.223,3000 Değişim 130,53 Son veri saati:
Düşük 14092,77 Yüksek 14223,3
Açılış
46,9863 Değişim 0,1089 Son veri saati:
Düşük 46,8766 Yüksek 46,9855
Açılış
53,7952 Değişim 0,2272 Son veri saati:
Düşük 53,6513 Yüksek 53,8785
Açılış
6.210,6560 Değişim 39,393 Son veri saati:
Düşük 6205,016 Yüksek 6244,409
Açılış
90,7095 Değişim 1,5513 Son veri saati:
Düşük 90,2579 Yüksek 91,8092
Açılış
BİST En Aktif Hisseler