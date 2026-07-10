BIST 100 haftanın son işlem gününe yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki günkü satış baskısının ardından yeni işlem gününe yatay bir görünümle başladı. Endeks, açılışta önceki kapanışa göre 3,77 puan artarak 14.109,21 puana yükseldi.

TURİZM HİSSELERİ YÜKSELDİ

Açılışta bankacılık endeksi yatay seyir izlerken, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,53 ile turizm, en fazla gerileyen ise yüzde 0,63 ile bilişim sektörü oldu.

KÜRESEL RİSK İŞTAHI DESTEKLİYOR

Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki jeopolitik endişelerin kısmen azalması ve yarı iletken sektörüne ilişkin olumlu beklentilerin güçlenmesi, teknoloji hisseleri öncülüğünde risk iştahını artırdı.

KRİTİK SEVİYELER TAKİP EDİLİYOR

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi verisinin, yurt dışında ise sakin veri gündeminin piyasaların odağında olacağını belirtti. Teknik görünümde 14.200 ve 14.300 puan direnç, 14.000 ve 13.900 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.