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BofA'dan Fed analizi: Rekor düzeyde..

Bank of America Corp. tarafından yapılan son fon yöneticisi anketine göre, Fed'in faiz indirimlerine ilişkin iyimserlik, yatırımcıları ABD hisse senetlerine olan ilgilerini iki yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine çıkarmaya teşvik etti.

Oluşturma Tarihi 16 Ocak 2024 17:47

Son Güncelleme Tarihi 16 Ocak 2024 17:47

Michael Hartnett liderliğindeki BofA analistleri yayınladıkları yatırımcı notunda notta, "faiz indirimleri konusunda rekor iyimserlik" olduğunu ve anket katılımcılarının %79'unun küresel ekonominin 2024'te yumuşak bir iniş yaşamasını ya da hiç yaşamamasını beklediğini yazdılar. Analistler, katılımcıların çoğunun hisse senetlerini Fed faiz indirim döngüsünde oynamanın en iyi yolu olarak gördüğünü ifade ettiler.

Bulgular, ABD hisse senetlerinde son iki ayda yaşanan ve gösterge hisse senedi endeksini rekor seviyeye taşıyan ralliyle örtüşüyor. Yatırımcılar şimdi faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağına dair cevaplar için ekonomik verilere odaklanmış durumda ve bazıları ilk indirimin Mart ayı gibi kısa bir sürede gerçekleşeceğini düşünüyor. Uzun bir hafta sonunun ardından nakit piyasasında işlemlerin yeniden başlayacağı Salı günü ABD hisse senedi vadeli işlemleri düştü.

Kazanç sezonu, dikkat edilmesi gereken bir başka borsa katalizörüdür. Yatırımcıların yalnızca %21'i önümüzdeki 12 ay içinde kârların kötüleşeceğini düşünüyor; bu oran geçen ayki %26'lık orandan ve Şubat 2022'den bu yana görülen en düşük seviyeden daha düşük.

Katılımcılar hala para piyasası fonlarına büyük meblağlar yatırmaya devam ediyor ve Ocak ayında nakit seviyeleri %4,8 oldu. Yatırımcılar geçen yıl nakit fonlarına 1,2 trilyon dolar gibi rekor bir miktar aktararak küresel hisse senetlerine giden miktarı gölgede bıraktı ve bu da birçok yatırımcının ralliyi kaçırdığını gösteriyor.

Ankete göre, şu anda en kalabalık işlem, Apple Inc. şirketini de içeren "Muhteşem Yedili" ABD hisse senetleri grubunda uzun pozisyon almak, Çin hisse senetlerinde kısa pozisyon almak ve Japon hisselerinde uzun pozisyon almak.

Anket, 5 Ocak ile 11 Ocak tarihleri arasında, yönetim altında 589 milyar dolarlık varlığa sahip 221 katılımcıyı kapsayacak şekilde gerçekleştirildi.

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