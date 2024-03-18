BOJ faiz kararı öncesi Nikkei 225 Endeksi yükseldi

Oluşturma Tarihi 18 Mart 2024 08:53
Son Güncelleme Tarihi 18 Mart 2024 08:53
Tokyo Borsası'nda Nikkei 225 Endeksi, BOJ'un yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde yükseldi.
BOJ'un 8 yıldır uyguladığı negatif faiz politikasına son vereceği beklentilerinin de etkisiyle Nikkei 225'endeksi günün ilk seansında %2,1 artışla 39.521,43 seviyesine yükseldi. Topix endeksi deX %1,51 artışla 2.711,15 seviyesine ulaştı.
IwaiCosmo Securities araştırma müdürü Shoichi Arisawa, "BOJ'un yapacağı değişikliklerle ilgili belirsizlikler çeşitli medya kuruluşlarından gelen raporları okuduktan sonra çoğunlukla ortadan kalktığı için yatırımcılar rahatladı" dedi.