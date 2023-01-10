Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,38 puan ve yüzde 0,05 değer kaybıyla 5.168,59 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 artarken, holding endeksi yüzde 0,04 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,4'le spor, en çok kaybettiren yüzde 1,79'la turizm oldu.

BIST 100 endeksi, dün düşüş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 3,20 değer kaybıyla 5.170,97 puandan tamamladı.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi.

Analistler, Fed Başkanı Powell'ın İsveç Merkez Bankası tarafından düzenlenen sempozyumda yapacağı konuşmada gelecek dönem para politikalarına yönelik ipuçlarının aranacağını söyledi.

Bugün yurt içinde işsizlik ve sanayi üretimi ile ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.150 ve 5.100 seviyelerinin destek, 5.200 ve 5.250 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Ankete katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin kasımda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalmasını bekliyor.