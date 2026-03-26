Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,94 değer kaybederek 12.842,20 puana indi.

Oluşturma Tarihi 26 Mart 2026 13:21

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 121,67 puan ve yüzde 0,94 azalışla 12.842,20 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 58,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,21 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,12 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 2,39 ile orman kağıt basım, en fazla düşen ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalar, ABD-İran hattından gelen çelişkili mesajlar ve Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle negatif seyrederken BIST 100 endeksi de günün ilk yarısını küresel piyasalara paralel düşüşle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında ABD ile İran arasındaki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra, yurt içinde para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.700 ve 12.600 puanın destek, 13.000 ve 13.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
IMF, İran savaşı senaryolarını inceliyor: Hangi ülkeler ek finansmana ihtiyaç duyacak? IMF, İran savaşı senaryolarını inceliyor: Hangi ülkeler ek finansmana ihtiyaç duyacak? 26 Mart 2026 08:19
FSOC, banka dışı şirketleri faaliyet temelli değerlendirecek: Kılavuzu kamuoyu görüşüne açtı FSOC, banka dışı şirketleri faaliyet temelli değerlendirecek: Kılavuzu kamuoyu görüşüne açtı 26 Mart 2026 08:13
Fed art arda üçüncü kez zarar etti! Fed art arda üçüncü kez zarar etti! 26 Mart 2026 08:10
Putin’den külçe altın ihracatına yasak! Putin'den külçe altın ihracatına yasak! 26 Mart 2026 08:07
Hırvatistan’dan enerji fiyatlarına fren Hırvatistan’dan enerji fiyatlarına fren 25 Mart 2026 16:51
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 25 Mart 2026 16:39
ABD’nin cari açığı 5 yılın en düşük seviyesine geriledi ABD'nin cari açığı 5 yılın en düşük seviyesine geriledi 25 Mart 2026 16:26
ABD’de ithalat ve ihracat fiyatları dört yılın zirvesinde ABD'de ithalat ve ihracat fiyatları dört yılın zirvesinde 25 Mart 2026 16:17
Çin’den Meksika’nın tarife artışlarına eleştiri: Ticaret ve yatırım engeli Çin'den Meksika'nın tarife artışlarına eleştiri: Ticaret ve yatırım engeli 25 Mart 2026 16:12
Savaşın gölgesinde emtia piyasası: Aynı kriz, farklı fiyat tepkileri Savaşın gölgesinde emtia piyasası: Aynı kriz, farklı fiyat tepkileri 25 Mart 2026 15:40
AB ülkeleri çiftçilere destek hazırlıkları yapıyor AB ülkeleri çiftçilere destek hazırlıkları yapıyor 25 Mart 2026 15:25
Çin’den körfez’e kargo taşımacılığında yeni adım: Cosco rezervasyonları yeniden açtı Çin’den körfez’e kargo taşımacılığında yeni adım: Cosco rezervasyonları yeniden açtı 25 Mart 2026 15:20
