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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,17 yükselişle 7.784,33 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 13 Kasım 2023 10:04

Son Güncelleme Tarihi 13 Kasım 2023 10:04

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,99 puan artışla ve yüzde 0,17 değer kazanarak 7.784,33 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,13 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,93 ile bilişim, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Cuma günü, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,89 değer kaybıyla 7.771,34 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışının sürdüğünü belirterek, bu hafta gözlerin dünya genelinde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini söyledi.

Analistler, Türk Hava Yolları (THY) yönetiminin, tarihinin en büyük uçak siparişi için Airbus yetkilileri ile İstanbul'da bir araya geldiğine yönelik haber akışının hisse fiyatında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu ancak İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirten analistler, yurt içinde ise ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.850 ve 7.950 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını ifade ederek, 7.750 ve 7.650 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylül ayında 1 milyar 529 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.

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