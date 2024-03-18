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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,18 yükselişle 8.844,50 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 18 Mart 2024 10:02

Son Güncelleme Tarihi 18 Mart 2024 10:02

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,80 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 8.844,50 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,15 artış kaydederken, holding endeksi yüzde 0,05 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,76 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 0,44 ile spor oldu.

Cuma günü, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 değer kaybıyla 8.828,70 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararlarını açıklayacağı haftaya pozitif bir seyirle başladığını belirterek, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alacağı para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 45,00'te sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 45,00 oldu.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve dış ticaret verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.740 ve 8.600 seviyelerinin destek, 8.900 ve 9.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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