Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,55 puan ve yüzde 0,44 değer kazanarak 3.533,30 puana yükseldi.

EN FAZLA KAZANDIRAN ENDEKS TİCARET OLDU

Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,26 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,84'le ticaret, tek kaybettiren yüzde 0,34'le finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, dün güne yükselişle başlamasına karşın küresel çapta azalan risk iştahının etkisiyle kapanışa yakın düşüşe geçti ve günü yüzde 1,51 değer kaybıyla 3.517,75 puandan tamamladı.

Dün ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,5 artarak beklentileri aştı.

Enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret eden verinin ardından Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 20-21 Eylül'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar da enflasyonun düşürülmesi için faiz artırımlarının bir süre daha devam edeceğini ortaya koydu.