MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, söz konusu haftada pay senedi yatırımcı sayısı 680 bin 178 kişi arttı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 4 milyon 402 bin 528'den 5 milyon 82 bin 706'ya çıktı.
Önceki hafta gerçekleştirilen Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ halka arzına 1 milyon 665 bin 576, Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi AŞ halka arzına 1 milyon 919 bin 116 ve Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ halka arzına 1 milyon 326 bin 874 yatırımcı katıldı.
Aynı hafta pay senedi değeri ise 7,65 trilyon TL'den 8,09 trilyon TL'ye yükseldi.
|28.07.2023
|21.07.2023
|14.07.2023
|7.07.2023
|Hesap Sayısı
|66.040.584
|65.733.950
|65.281.589
|65.094.591
|Yatırımcı Sayısı
|31.333.355
|31.264.605
|31.166.063
|31.118.807
|Bakİyeli Hesap Sayısı
|10.711.102
|9.883.553
|9.848.126
|9.826.543
|Bakiyeli Yatırımcı Sayısı
|8.120.267
|7.487.086
|7.474.945
|7.459.507
|Yatırım Fonu Yatırımcı Sayısı
|3.948.649
|3.916.662
|3.881.232
|3.876.262
|Pay Senedi Yatırımcı Sayısı
|5.082.706
|4.402.528
|4.419.206
|4.410.996
|Menkul Kıymet(TL)
|9,97t
|9,5t
|9,11t
|8,77t
|Pay Senedi(TL)
|8,09t
|7,65t
|7,33t
|7,04t
|DİBS(TL)
|292,07mlr
|295,9mlr
|294,1mlr
|301,1mlr
|Yatırım Fonu(TL)
|1,34t
|1,32t
|1,26t
|1,21t
|Özel Sektör Borçlanma Aracı(TL)
|219,72mlr
|217,52mlr
|212,7mlr
|210,4mlr
|Yapılandırılmış Ürünler(TL)
|18,22mlr
|17,74mlr
|16,51mlr
|15,86mlr