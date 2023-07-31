MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, söz konusu haftada pay senedi yatırımcı sayısı 680 bin 178 kişi arttı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 4 milyon 402 bin 528'den 5 milyon 82 bin 706'ya çıktı.

Önceki hafta gerçekleştirilen Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ halka arzına 1 milyon 665 bin 576, Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi AŞ halka arzına 1 milyon 919 bin 116 ve Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ halka arzına 1 milyon 326 bin 874 yatırımcı katıldı.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 7,65 trilyon TL'den 8,09 trilyon TL'ye yükseldi.

28.07.2023 21.07.2023 14.07.2023 7.07.2023
Hesap Sayısı 66.040.584 65.733.950 65.281.589 65.094.591
Yatırımcı Sayısı 31.333.355 31.264.605 31.166.063 31.118.807
Bakİyeli Hesap Sayısı 10.711.102 9.883.553 9.848.126 9.826.543
Bakiyeli Yatırımcı Sayısı 8.120.267 7.487.086 7.474.945 7.459.507
Yatırım Fonu Yatırımcı Sayısı 3.948.649 3.916.662 3.881.232 3.876.262
Pay Senedi Yatırımcı Sayısı 5.082.706 4.402.528 4.419.206 4.410.996
Menkul Kıymet(TL) 9,97t 9,5t 9,11t 8,77t
Pay Senedi(TL) 8,09t 7,65t 7,33t 7,04t
DİBS(TL) 292,07mlr 295,9mlr 294,1mlr 301,1mlr
Yatırım Fonu(TL) 1,34t 1,32t 1,26t 1,21t
Özel Sektör Borçlanma Aracı(TL) 219,72mlr 217,52mlr 212,7mlr 210,4mlr
Yapılandırılmış Ürünler(TL) 18,22mlr 17,74mlr 16,51mlr 15,86mlr