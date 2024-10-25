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Goldman Sachs: Hedge fonlar Çin hisse senedi alımını azalttı

Goldman Sachs hedge fonların eylül sonundan bu yana en fazla Çin hisse senedi alımını azalttığını belirtti.

Oluşturma Tarihi 25 Ekim 2024 08:47

Son Güncelleme Tarihi 25 Ekim 2024 08:47

Goldman Sachs, küresel hedge fonların ABD seçimleri öncesinde Ekim ayında keskin bir rotasyonla ABD hisse senetlerini satın alırken Çin ve daha geniş gelişmekte olan piyasa hisselerini terk ettiğini söyledi.

Goldman'ın ana aracılık ekibine göre, hisse senedi piyasalarının bir dizi teşvik politikasıyla geçen ay %20 arttığı Çin, bu ay yoğun çıkışlar gördü.

Goldman Sachs, hedge fonların 23 Ekim itibariyle Çin hisse senetlerindeki en yüksek kümülatif alımın yaklaşık %80'ini geri çektiğini tahmin ediyor. Goldman Sachs, "Gelişmekte olan piyasalardaki bu ayki net satış, Çin hisse senetlerindeki satışların öncülüğünde kayıtlarımızdaki en büyük satışlar arasında yer alıyor" dedi.

Banka, sağlam istihdam verileri ve kurumsal kazançların resesyon korkularını dengelemesiyle hedge fonların altı aydan bu yana ilk kez ABD hisse senetlerine geri döndüğünü söyledi. Ayrıca, ABD başkanlık yarışının yaklaştığı bir dönemde artan volatiliteye hazırlıklı olmak için Goldman Sachs, hedge fonların bir bütün olarak geçtiğimiz hafta ve Ekim ayında kaldıraç oranını düşürdüğünü, hisse senedi seçme fonlarının brüt kaldıraç seviyesinin 12 ayın en düşük seviyesine yakın olduğunu ve bunun daha temkinli bir duruşa işaret ettiğini söyledi.

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