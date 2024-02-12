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Hazine 24,8 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesiyle, 24 milyar 845,7 milyon liralık borçlanmaya gitti.

Oluşturma Tarihi 12 Şubat 2024 16:15

Son Güncelleme Tarihi 12 Şubat 2024 16:15

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk ihalede 14 ay (420 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 43,78, bileşik faiz ise yüzde 42,52 oldu.

Nominal teklifin 5 milyar 700 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 17 milyon lira, net satış 1 milyar 340,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 2 milyar 30 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılardan 2 milyar 752,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 10 yıl (3521 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,1 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede basit faiz yüzde 25, bileşik faiz yüzde 26,56 oldu.

Nominal teklifin 47 milyar 554,2 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 8 milyar 842 milyon lira, net satış 9 milyar 965,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 10 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 35 milyar 285,8 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 10 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece iki ihalede 24 milyar 845,7 milyon lira borçlandı.

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