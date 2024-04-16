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Küresel hisse senedi göstergesi aşırı satım bölgesine yaklaştı

Küresel hisse senedi göstergesi bu ay risk varlıklarındaki satışların ardından hızla aşırı satım bölgesine yaklaştı.

Oluşturma Tarihi 16 Nisan 2024 11:33

Son Güncelleme Tarihi 16 Nisan 2024 11:33

MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi, bu ay risk varlıklarındaki satışların ardından hızla aşırı satım bölgesine yaklaştı.

MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi'nin 14 günlük göreceli güç endeksi Salı günü 33'ün altına düşerek en son Ekim ayında görülen seviyelere geriledi. Endeksin 30 ya da altında olması, satışların aşırıya kaçmış olabileceğinden piyasanın momentumunda olası bir tersine dönüşe işaret ediyor.

Gösterge Nisan ayında yaklaşık %4 değer kaybederek Ekim ayından bu yana ilk aylık düşüşünü yaşadı; zira Fed'in gevşeme bahislerinin azalması ve Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar hisse senetlerinin cazibesini azalttı.

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