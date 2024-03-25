CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı

Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı

Küresel piyasalar, yoğun veri takvimiyle birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğu haftaya temkinli başladı.

Oluşturma Tarihi 25 Mart 2024 09:35

Son Güncelleme Tarihi 25 Mart 2024 09:35

Geçen hafta önemli merkez bankalarının para politikası kararları takip edilirken, Fed'in politika faizini sabit bırakmasına karşın İsviçre Merkez Bankası'nın gelişmiş ülke merkez bankaları arasında ilk faiz indirimine gitmesi varlık fiyatları üzerinde etkili oldu.

Söz konusu gelişme, Fed'in diğer gelişmiş ülke merkez bankalarından daha sonra faiz indirimlerine başlayabileceği ihtimalini ortaya çıkarırken, bu durum doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına neden oldu.

Yeni haftada yoğun veri gündemiyle birlikte Fed yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olması beklenirken, özellikle büyüme verileri ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamalarının Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine gitme ihtimali mayısta yüzde 11 ve haziranda yüzde 75 ile fiyatlanıyor.

ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil faizi yüzde 4,21'den haftaya başlarken, altının ons fiyatı önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 2 bin 170 dolardan alıcı buluyor.

Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,4 artışla günü 104,4 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında bulunuyor.

Jeopolitik riskler petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşında petrol rafinelerine düzenlenen saldırıların devam edebileceği endişesi sıcaklığını korurken, Kızıldeniz'deki gelişmelerde yakından takip ediliyor. Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 0,4 artışla 85,3 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü, New York borsasında, Nasdaq endeksi yüzde 0,16 değer kazanırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,14 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,77 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya da karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında cuma günü Fransa hariç pozitif seyir hakim olurken, bu hafta gözler İngiltere'de büyüme verilerine çevrildi.

Analistler, bu hafta takip edilecek yoğun veri gündeminin pay piyasalarında oynaklığı artırabileceğini belirterek, bölge merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öte yandan, hafta sonu terör saldırısının gerçekleştirildiği Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonundaki çalışmaların sürdüğünü bildiren Rusya Soruşturma Komitesi, terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 137'ye çıktığını duyurdu.

Fransa'da da terör tehdidi seviyesi, Moskova'daki terör saldırısı nedeniyle en üst düzeye çıkarıldı.

Cuma günü yüzde 0,5 azalışla günü 1,0810 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,0820'den işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,05 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,15 değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise karışık bir seyirle başladı.

Asya pay piyasaları yeni haftaya karışık bir seyirle başlarken, dün Çin Başbakanı Li Çiang, yabancı yatırımcıların ülkede karşılaştığı sorunların ve piyasaya erişimde yaşadıkları sıkıntıların aşılması için adım atacaklarını bildirdi.

Li, hükümetin, iş dünyasına yönelik hizmetleri daha etkin hale getireceğinin ve her türden işletmelerin yasal hak ve çıkarlarını koruyacağının altını çizerek, "Daha açık bir Çin'in dünyada daha fazla kazan-kazan işbirliği fırsatı sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, bugün Japonya'da açıklanan verilere göre öncü gösterge endeksi 109,5 ile beklentilerin altında kalırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 151,3 seviyesinden haftaya başladı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 azalış kaydederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 değer kazandı.

Yurt içinde cuma günü satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kaybıyla 9.111,50 puandan tamamladı.

Dolar/TL, geçen haftanın son işlem gününde satıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 32,0182'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,0710 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, 2023 yılı işgücü istatistikleri

15.00 ABD, şubat ayı inşaat izinleri

17.00 ABD, şubat ayı yeni konut satışları

17.30 ABD, mart ayı Dallas Fed imalat aktivite endeksi

İlginizi Çekebilir
Altının gramı 2 bin 239 liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 239 liradan işlem görüyor 22 Mart 2024 11:04
BRENT 4 ayın zirvesinde! LPG fiyatı için zam geldi! 22 Mart 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar? BRENT 4 ayın zirvesinde! LPG fiyatı için zam geldi! 22 Mart 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar? 22 Mart 2024 08:19
Doların yeniden değer kazanması Brent petrolün varil fiyatını düşürdü Doların yeniden değer kazanması Brent petrolün varil fiyatını düşürdü 22 Mart 2024 10:21
Japonya Havayolları 42 uçak satın alacak Japonya Havayolları 42 uçak satın alacak 22 Mart 2024 09:28
Fed’in faiz indirimi sinyali vermesi eleştirildi Fed'in faiz indirimi sinyali vermesi eleştirildi 22 Mart 2024 08:54
Japonya’da çekirdek enflasyon hızlandı Japonya'da çekirdek enflasyon hızlandı 22 Mart 2024 08:49
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 22 Mart 2024 13:27
İngilizler mali durumları konusunda daha olumlu İngilizler mali durumları konusunda daha olumlu 22 Mart 2024 08:44
ABD Adalet Bakanlığı Apple’ a dava açtı ABD Adalet Bakanlığı Apple' a dava açtı 22 Mart 2024 08:40
Japonya’da kura müdahale tartışmaları sürüyor Japonya'da kura müdahale tartışmaları sürüyor 22 Mart 2024 08:47
Wall Street günü rekorla kapattı Wall Street günü rekorla kapattı 22 Mart 2024 08:37
FTX ABD’ye yapması gereken ödemeyi düşürmeye çalışıyor FTX ABD'ye yapması gereken ödemeyi düşürmeye çalışıyor 22 Mart 2024 08:32
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.006,97
%0,6966
ALTIN
1.003,06
%0,3055
DOLAR
1.001,41
%0,1414
EURO
1.000,00
%0
BORSA
1.154,97
%15,4968
ALTIN
1.134,42
%13,4416
DOLAR
1.130,27
%13,0268
EURO
1.032,03
%3,2032
BORSA
1.223,46
%22,3464
ALTIN
1.145,50
%14,5499
DOLAR
1.158,76
%15,8756
EURO
971,98
%-2,8024
BORSA
2.067,01
%106,7005
ALTIN
1.755,15
%75,5146
DOLAR
1.790,59
%79,0592
EURO
1.799,98
%79,9984
BORSA
BİST En Aktif Hisseler