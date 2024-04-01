CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı

Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı

Küresel piyasalarda tatil havası devam ederken, bu hafta gözler, başta ABD'de açıklanacak istihdam raporu olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Oluşturma Tarihi 01 Nisan 2024 09:41

Son Güncelleme Tarihi 01 Nisan 2024 09:41

Dünya genelinde enflasyon endişeleri devam etse de önemli merkez bankalarının faiz indirimlerine yakın zamanda başlayacağına ilişkin beklentiler güçlü kalmayı sürdürüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) haziranda faiz indirimlerine başlayacağı öngörülürken, bu hafta açıklanacak istihdam raporundaki verilerin piyasalardaki beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.

Geçen hafta cuma günü açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, son enflasyon verilerinin "görmek istedikleri doğrultuda" olduğunu ifade etti.

Analistler, bu hafta açıklanacak istihdam raporundaki verilerden alınacak sinyallerin iş gücü piyasasına ilişkin önemli ipuçları verebileceğini belirterek, bu durumun piyasalarda oynaklığı artırmasının olası olduğunu söyledi.

Emtia fiyatları yeni haftaya hareketli başlarken, altının ons fiyatı önceki kapanışının yüzde 1,2 üzerinde 2.260 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı 0,4 artışla 87,1 dolardan ve bakırın libresi yüzde 1 yükselişle 4,03 dolardan satılıyor.

Perşembe günü New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 0,12 gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,11 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,12 artış kaydetti.

Avrupa borsalarında ise tatil dolayısıyla bugün de işlem gerçekleşmeyecek.

Asya'da Hong Kong tatil dolayısıyla kapalı bulunurken, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 51'e çıkarak yükselmeye devam etmesi risk algısının yatışmasına yardımcı oldu.

Japonya ise haftaya kar satışlarıyla başlarken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 geriledi. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 değer kazandı.

Yurt içinde cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 değer kazancıyla 9.142,40 puandan tamamladı.

Dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,8814'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,4250 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve ABD'de imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.900 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı imalat sanayi PMI

16.45 ABD, mart ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, şubat ayı inşaat harcamaları

17.00 ABD, mart ayı ISM imalat sanayi PMI

İlginizi Çekebilir
Bankacılık sektörünün aktifleri şubatta 24,7 trilyon lira oldu Bankacılık sektörünün aktifleri şubatta 24,7 trilyon lira oldu 29 Mart 2024 14:49
ABD’de çekirdek PCE tahminlere paralel geldi ABD'de çekirdek PCE tahminlere paralel geldi 29 Mart 2024 16:08
Rusya motorin ihracatını yasaklamayı planlamıyor Rusya motorin ihracatını yasaklamayı planlamıyor 29 Mart 2024 15:19
Altın 73 dolar değer kazandı! İslam Memiş altın gram fiyatı için alım fırsatını açıkladı Altın 73 dolar değer kazandı! İslam Memiş altın gram fiyatı için alım fırsatını açıkladı 29 Mart 2024 12:06
Brent petrolde ’Paskalya’ tatili Brent petrolde 'Paskalya' tatili 29 Mart 2024 11:34
Dünyada 62 bin 300 megavatlık nükleer enerji devreye alınacak Dünyada 62 bin 300 megavatlık nükleer enerji devreye alınacak 29 Mart 2024 11:25
Japonya’da 112,5 trilyon yenlik bütçe onaylandı Japonya'da 112,5 trilyon yenlik bütçe onaylandı 29 Mart 2024 09:15
Altının gramı 2 bin 325 lira liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 325 lira liradan işlem görüyor 29 Mart 2024 11:36
Petrolde OPEC+ etkisi! Benzin ve mazot fiyatı değişecek mi? Petrolde OPEC+ etkisi! Benzin ve mazot fiyatı değişecek mi? 29 Mart 2024 09:13
Amerikan şirketleri Çin fabrikalarının bir listesini istiyor Amerikan şirketleri Çin fabrikalarının bir listesini istiyor 29 Mart 2024 08:48
ECB üyesi Villeroy: Bu bahar ılımlı bir faiz indirimi ile başlayacağız ECB üyesi Villeroy: Bu bahar ılımlı bir faiz indirimi ile başlayacağız 29 Mart 2024 08:45
ABD’den Rusya’ya yeni adım ABD'den Rusya'ya yeni adım 29 Mart 2024 08:46
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,16
%0,3155
ALTIN
1.002,13
%0,2129
DOLAR
1.000,00
%0
EURO
1.000,00
%0
BORSA
1.199,51
%19,9506
ALTIN
1.138,56
%13,8563
DOLAR
1.131,87
%13,1865
EURO
1.003,39
%0,3391
BORSA
1.270,64
%27,0643
ALTIN
1.149,69
%14,9686
DOLAR
1.160,39
%16,0393
EURO
1.008,83
%0,8832
BORSA
2.146,71
%114,6713
ALTIN
1.761,56
%76,1561
DOLAR
1.793,12
%79,3121
EURO
1.867,29
%86,7294
BORSA
BİST En Aktif Hisseler