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Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD'de tüketici ve üretici enflasyonlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceği endişesiyle risk iştahı güç kaybediyor.

Oluşturma Tarihi 15 Mart 2024 09:40

Son Güncelleme Tarihi 15 Mart 2024 09:40

Dünya genelinde bir süredir devam eden enflasyonla mücadelede sona gelinip gelinmediğine ilişkin soru işaretleri artarken, küresel anlamda gelecek dönem atılacak para politikalarına yönelik belirsizlikler artıyor.

Hafta içinde ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) şubatta tahminlerin üzerinde artış kaydetmesinin ardından ülkede Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) de öngörüleri aştı.

ÜFE şubatta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 1,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2 artarak tahminleri geride bıraktı.

Analistler, hem tüketici hem de üretici enflasyonunun tahminleri aşmasıyla Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik ihtimallerin zayıfladığını söyledi.

19-20 Mart'ta düzenlenecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında bankanın faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, ÜFE verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 9 ve haziranda yüzde 60'a geriledi.

Gelecek hafta bankanın faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin önemini vurgulayan analistler, bankanın ekonomiye ilişkin projeksiyonları ve politika faizine ilişkin üyelerin beklentilerinin yer aldığı "dot plot" grafiğinin de yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

ÜFE verilerinin ardından, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 10 baz puanlık artışla yüzde 4,2960 seviyesine çıkarken, şu sıralarda yüzde 4,2850'de dengelendi.

Dolar endeksi de dün yüzde 0,6 yükselişle 103,4 seviyesinden günün tamamlarken, bugün yatay bir seyir izliyor.

Dün, yüzde 0,6 değer kaybıyla günü 2 bin 162 dolardan kapatan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 165 dolardan alıcı buluyor.

İsrail-Filistin çatışması ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA), 2024'te arz açığı öngörmesinin ardından Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 1,4 artışla 85,2 dolara çıkarak son 4 ayın en yüksek seviyesini test etti. Brent petrolün varil fiyatı şu sıralarda 84,8 dolardan işlem görüyor.

Kripto para piyasaları tarafında ise Bitcoin, üst üste 5 gün rekor tazeleyerek 74 bin dolara yaklaşmasının ardından ABD'de ÜFE'nin beklentileri aşmasıyla düşüş eğiliminde hareket ederek 67 bin dolara kadar geriledi.

Dün, New York borsasında, S&P 500 endeksi yüzde 0,29, Nasdaq endeksi yüzde 0,30 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,35 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında da dün Fransa hariç negatif seyir hakim oldu.

Fed'in faiz indirimine bu yılın ilk yarısında başlama ihtimali zayıflarken, pay piyasalarında risk iştahı da törpülendi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin sözle yönlendirmeleri takip edilirken, ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECB'nin haziranda faizleri düşürüp düşürmeme konusunda karar vermek için yeterli bilgiye sahip olacağını söyledi.

ECB üyesi Klaas Knot da ücretlerin yavaşlayan enflasyon beklentilerini doğrulamaya devam etmesi halinde bankanın bu yıl en az üç kez faiz indirimine gidebileceğini ve ilk hamleyi haziranda yapabileceğini bildirdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından dün yüzde 0,6 azalışla 1,0880 seviyesine inen avro/dolar paritesi, bugün de düşüş eğiliminde hareket ederek 1,0870'ten işlem görüyor.

Öte yandan, hali hazırda devam eden Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin gelişmeler de yakından takip edilirken, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, rakip olarak nitelendirdiği Rusya'nın savaşı kazanması halinde Avrupa'nın kredibilitesinin sıfıra ineceğini söyledi.

Dün, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29 artarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,29 ve Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,11 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif bir seyirle başladı.

Küresel pay piyasalarında düşen risk iştahı, Asya borsalarında da etki oldu.

Çin Merkez Bankası (PBoC), bir yıllık orta vadeli borç verme tesisi kredilerinin faiz oranını yüzde 2,50'de sabit tuttu. Böylece banka, yaklaşık son 7 ayda faizlerde değişikliğe gitmemiş oldu.

Öte yandan, Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, ülkenin artık deflasyonda olmadığını belirterek, ücret artışlarında güçlü bir trendin gerçekleştiğini söyledi. Bugün ülkenin en büyük sendikasının anlaşılan ücret zamlarını açıklaması beklenirken, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) gelecek hafta politika faizini artırıp artırmayacağına yönelik belirsizlikler de devam ediyor.

Yükseliş eğilimini üst üste 4'üncü işlem gününe taşıyan dolar/yen paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 148,4 seviyesinde bulunuyor.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükselirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 değer kaybetti.

Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kaybıyla 8.883,52 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 32,1491'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,2110 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanımı, New York Fed imalat sanayi endeksi ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek, 8.900 ve 9.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi

10.00 Türkiye, ocak ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

15.30 ABD, mart ayı New York Fed imalat sanayi endeksi

16.15 ABD, şubat ayı sanayi üretimi

16.15 ABD, şubat ayı kapasite kullanım oranı

17.00 ABD, mart ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi

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