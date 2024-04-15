CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa LME Rus metallerini sisteminden yasakladı

LME Rus metallerini sisteminden yasakladı

Londra Metal Borsası (LME), 13 Nisan ve sonrasında üretilen Rus metallerini sisteminden yasakladı.

Oluşturma Tarihi 15 Nisan 2024 09:02

Son Güncelleme Tarihi 15 Nisan 2024 09:02

Londra Metal Borsası (LME) Cumartesi günü, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle uygulanan yeni ABD ve İngiltere yaptırımlarına uymak için 13 Nisan ve sonrasında üretilen Rus metallerini sisteminden yasakladı.

Yaptırımlar, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarını finanse etmeye yardımcı olan Rusal ve Nornickel gibi şirketler tarafından üretilen metal ihracatından elde ettiği gelirleri kısıtlamayı amaçlıyor.

ABD Hazine Bakanlığı ve İngiliz hükümeti Cuma günü 147 yıllık LME ve Chicago Ticaret Borsası'nın (CME) Rusya'nın yeni alüminyum, bakır ve nikel üretimini kabul etmesini yasakladı.

LME'den yapılan açıklamada, Rus metalinin sahibi 13 Nisan'dan önce üretildiğine dair kanıt sunabilirse, bu metalin yine de LME varantına (mülkiyeti veren bir tapu belgesi) konulabileceği belirtildi.

Açıklamada, "13 Nisan 2024 tarihinden önce üretilen metal için 13 Nisan 2024 tarihinde veya sonrasında çıkarılan Rus metal varantları, Birleşik Krallık LME Üyelerinin ve müşterilerinin, Birleşik Krallık dışındaki bir Müşteri hesabına yapmadıkları sürece ilgili metali iptal etmelerini veya geri çekmelerini engelleyen kısıtlamalara tabidir" denildi.

İlginizi Çekebilir
Fed’in faiz indirimi için ihtiyaç duyduğu güven sarsıldı Fed'in faiz indirimi için ihtiyaç duyduğu güven sarsıldı 12 Nisan 2024 12:13
Petrol fiyatları arz endişeleriyle yükseldi Petrol fiyatları arz endişeleriyle yükseldi 12 Nisan 2024 10:20
İngiltere ekonomisi kısmi büyüdü İngiltere ekonomisi kısmi büyüdü 12 Nisan 2024 09:42
Singapur Para Otoritesi, para politikasında değişikliğe gitmedi Singapur Para Otoritesi, para politikasında değişikliğe gitmedi 12 Nisan 2024 09:38
ECB Başkanı: Eflasyonun %2’ye ulaşması beklenmeyecek ECB Başkanı: Eflasyonun %2'ye ulaşması beklenmeyecek 12 Nisan 2024 09:33
Güney Kore MB faizi sabit tuttu Güney Kore MB faizi sabit tuttu 12 Nisan 2024 09:36
IMF Başkanı’ndan faiz indirimi uyarısı IMF Başkanı'ndan faiz indirimi uyarısı 12 Nisan 2024 09:30
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geriledi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi 11 Nisan 2024 17:22
Avrupa Merkez Bankası faizi sabit tuttu Avrupa Merkez Bankası faizi sabit tuttu 11 Nisan 2024 17:20
ABD’de üretici enflasyonu beklentilerin altında ABD'de üretici enflasyonu beklentilerin altında 11 Nisan 2024 17:17
Altın gram fiyatı ters rüzgarı yedi! ABD verisi açıklandı: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Altın gram fiyatı ters rüzgarı yedi! ABD verisi açıklandı: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? 11 Nisan 2024 17:11
Almanların yüzde 20’si yoksulluk riskiyle karşı karşıya Almanların yüzde 20'si yoksulluk riskiyle karşı karşıya 11 Nisan 2024 14:49
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.009,00
%0,8998
DOLAR
1.008,60
%0,8596
EURO
1.007,95
%0,7947
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
1.123,70
%12,3704
DOLAR
1.123,88
%12,3883
EURO
1.266,65
%26,6648
ALTIN
1.020,31
%2,031
BORSA
1.134,68
%13,4682
DOLAR
1.152,21
%15,2209
EURO
1.341,77
%34,1767
ALTIN
1.101,45
%10,1452
BORSA
1.738,57
%73,8573
DOLAR
1.780,48
%78,0475
EURO
2.266,88
%126,6875
ALTIN
1.911,03
%91,103
BORSA
BİST En Aktif Hisseler