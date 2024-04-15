LME Rus metallerini sisteminden yasakladı

Londra Metal Borsası (LME) Cumartesi günü, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle uygulanan yeni ABD ve İngiltere yaptırımlarına uymak için 13 Nisan ve sonrasında üretilen Rus metallerini sisteminden yasakladı.

Yaptırımlar, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarını finanse etmeye yardımcı olan Rusal ve Nornickel gibi şirketler tarafından üretilen metal ihracatından elde ettiği gelirleri kısıtlamayı amaçlıyor.

ABD Hazine Bakanlığı ve İngiliz hükümeti Cuma günü 147 yıllık LME ve Chicago Ticaret Borsası'nın (CME) Rusya'nın yeni alüminyum, bakır ve nikel üretimini kabul etmesini yasakladı.

LME'den yapılan açıklamada, Rus metalinin sahibi 13 Nisan'dan önce üretildiğine dair kanıt sunabilirse, bu metalin yine de LME varantına (mülkiyeti veren bir tapu belgesi) konulabileceği belirtildi.

Açıklamada, "13 Nisan 2024 tarihinden önce üretilen metal için 13 Nisan 2024 tarihinde veya sonrasında çıkarılan Rus metal varantları, Birleşik Krallık LME Üyelerinin ve müşterilerinin, Birleşik Krallık dışındaki bir Müşteri hesabına yapmadıkları sürece ilgili metali iptal etmelerini veya geri çekmelerini engelleyen kısıtlamalara tabidir" denildi.