Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,53 artışla 32.566,54 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,71 artarak 3.999,53 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,19 yükselişle 11.855,59 puana çıktı.

Bankacılık krizine ilişkin endişelerin azalması, yatırımcılarda risk iştahını artırırken, pay piyasaları güne pozitif seyirle başladı.

Analistler, iflas eden Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) kredi ve mevduatlarının, First Citizens Bankası tarafından satın alınması sonrası sektörde yeni sorun belirtileri görülmemesinin bankacılık sistemine ilişkin endişeleri hafiflettiğini belirtti.

SVB'nin iflasının, piyasaların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal sıkılaştırma beklentilerini yeniden fiyatlamasına yol açtığını ifade eden analistler, yatırımcıların Fed'in para politikasını tahmin etmek için ekonomik verileri beklediğini kaydetti.

Öte yandan, ABD'de 30 yıl vadeli konut kredisi için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,45 ile 6 haftanın en düşük seviyesine geriledi.