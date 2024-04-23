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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası güne yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 23 Nisan 2024 16:58

Son Güncelleme Tarihi 23 Nisan 2024 16:58

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,30 artarak 38.356,07 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,36 artışla 5.028,85 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,48 kazançla 15.525,52 puana yükseldi.

ABD'de bugün açıklanacak veriler ile şirketlerin bilançoları yatırımcıların odağında yer alırken pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Analistler, veri cephesinde bugün imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kurumsal tarafta ise şirket bilançoları gelmeye devam ederken kargo ve lojistik hizmetleri sunan UPS'nin hisseleri, şirketin finansal sonuçlarının beklentileri aşması sonrası yüzde 2'nin üzerinde arttı.

Savunma şirketi Lockheed Martin'in hisseleri de şirketin gelir ve karının bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından yüzde 2'ye yakın yükseldi.

Otomobil üreticisi General Motors'un (GM) hisseleri, şirketin güçlü ilk çeyrek kazançlarının ardından bu yıla ilişkin kar beklentisini artırması sonrası yüzde 4'ün üzerinde değer kazandı.

Gıda ve içecek şirketi PepsiCo'nun hisseleri ise şirketin finansal sonuçlarının beklentileri aşmasına karşın yüzde 1'in üzerinde düşüş kaydetti.

Bilançosu bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklanması beklenen ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri ise 0,4 düştü.

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