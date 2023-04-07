Analistlerin merakla beklediği ABD tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Yurt dışı piyasaların büyük bölümü bugün "Kutsal Cuma" tatili nedeniyle kapalı olacak.

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) teminat havuzunda bulunan TÜFE'ye endeksli kıymetlere uygulanan iskonto oranını yüzde 70'ten yüzde 80'e çıkardı.

TCMB Tebliğ değişikliğiyle, mevduat/katılım fonu ve kıymetli maden depo hesapları için belirlenen zorunlu karşılık oranlarına ilave olarak zorunlu karşılık tesis edilecek.

Borsa İstanbul Pay Piyasasında Mart ayında yabancı yatırımcıların net satım tutarı 534,9 milyon dolar oldu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonominin gelecek beş yılda yüzde 3 civarında büyüyebileceğini söyledi. Bu dünya ekonomisinin 1990'dan bu yana en düşük büyüme hızını kaydedeceğini gösteriyor.

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 6 Nisan itibarıyla son bir haftalık dönemde 4 adet düşüşle 751 adet oldu.

Japonya'nın döviz rezervleri, Mart ayında 31,0 milyar dolar düşüş gösterdi.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) elindeki Japon devlet tahvili tutarı Mart ayı sonunda rekor kırdı.

Çin'in interbank piyasasında işlem göre repo sözleşlesi hacmi bu hafta rekor kırdı.

ŞİRKET HABERLERİ

Batıçim bağlı ortaklığı Batıçim Enerji, Hasanlar Hidroelektrik Enerji Santralinin işletme hakkı Sim Yenilenebilir Enerji Üretim'e devretti.

Goodyear, Goodyear S.A.'dan kullanılan kredileri vadesinden önce ödeyerek kapattı.

Kafein Yazılım'ın DataTouch ve DataSkope ürünleri Global Satış Kataloğuna girdi.

Söke Değirmencilik, GES projesinin yapılacağı tarlayı 4,2 milyon TL bedelle satın aldı.

Türk Hava Yolları(THY), Mart 2022 döneminde 4,8 milyon olan toplam yolcu sayısını, 2023 yılının aynı ayında yüzde 27,5 artarak 6,1 milyona yükseltti.

YURT İÇİ GÜNDEM

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. (10.00)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Ocak-Mart 2023 dönemi "Banka Kredileri Eğilim Anketi" sonuçlarını açıklayacak. (10.00)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ortak basın toplantısı düzenleyecek. (11.15)

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, şap aşısı hakkında açıklamalarda bulunacak. (11.30)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sultanbeyli Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak. (14.00)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İstasyonu'nda basın açıklaması yapacak. (15.00)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nakit gerçekleşme sonuçlarını açıklayacak. Hazine nakit dengesi en son 171,5 milyar TL açık verdi. (17.30)

YURT DIŞI GÜNDEM

Yurt dışında bir çok piyasa "Kutsal Cuma Günü" nedeniyle kapalı olacak.

Fransa'dan dış ticaret dengesi ve cari işlemler dengesi verileri gelecek. (09.45)

Dünyanın en fazla rezervine sahip ülkesi olan Çin'in döviz rezervleri açıklanacak. En son rezerv rakamı 3 trilyon 133 milyar dolar olarak açıklandı. (11.00)

Kazakistan Merkez Bankası(NBKZ), faiz kararını açıklayacak. NBKZ, bu yıl yaptığı iki toplantıda da faiz oranında bir değişiklik yapmadı. (11.00)

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından hesaplanan küresel gıda fiyatları endeksi verileri açıklanacak. Gıda fiyatları son 11 aydır üst üste düşüş gösteriyor. (11.00)

İtalya'da perakende satış rakamları açıklanacak. Ülkede perakende satışlar en son aylık yüzde 1,7, yıllık yüzde 6,2 yukarı geldi. (12.00)

Haftanın beklenen verisi ABD'den gelecek; iş gücü istatistikleri yayımlanacak. En son tarım dışı istihdam 311 bin artarken, işsizlik oranı yüzde 3,6 seviyesinde açıklandı. Piyasalarda beklenti tarım dışı istihdamın 238 bin artacağı, işsizlik oranını ise yüzde 3,6 olarak kalacağı yönünde oluştu. (15.30)