S&P 500 Endeksi yeni rekorunu gördü

Wall Street'te dün S&P 500 Endeksi yüzde %1 artışla rekor kapanış gerçekleştirdi. Nasdaq Bileşik Endeksi günü %1,5 artışla tamamlandı.

Fed'in bu yıl faiz indirimine gitme ihtimaline ilişkin artan yatırımcı iyimserliğiyle teknoloji ve büyüme hisselerine gelen alımlar S&P 500'ü rekor seviyeye taşıdı.

Dow Jones Endüstriyel Ortalaması 130,30 puan ya da %0,34 artışla 38.791,35'e, S&P 500 52,60 puan ya da %1,03 artışla 5.157,36'ya yükseldi.

Nasdaq Composite gün içi rekorunu kırdı ve kapanış rekorunu kıl payı kaçırarak 241,83 puan ya da %1,51 artışla 16.273,38 seviyesine ulaştı.

S&P 500'ün 11 ana sektöründen dokuzu yükselirken, iletişim hizmetleri ve bilgi teknolojisi hisseleri en çok kazananlar arasında yer aldı. Teknoloji %1,89'luk artışla son sözü söylerken, onu %1,84'lük kazançla iletişim hizmetleri takip etti.

Megacap büyüme hisseleri, %3,2'lik artışla sosyal medya şirketi Meta ve %4,5'lik artışla yapay zeka çiplerinin gözdesi Nvidia gibi endeks kazançlarına önemli katkıda bulundu.

Ameriprise Financial Baş Piyasa Stratejisti Anthony Saglimbene, "Powell, esasen bu yıl için faiz indirimlerini masada bıraktı. Piyasaların duymak istediği de buydu. Piyasa bu hafta şimdiye kadar aldığımız istihdam verilerine de iyi tepki veriyor. İstihdamın yavaş ama hala sağlam olduğunu görmeye başladığımıza dair anlatıya katkıda bulunuyor" dedi.

Ancak Saglimbene, yatırımcıların işgücü piyasasına ilişkin daha fazla ayrıntı için Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam raporunu endişeyle izlemeye devam edeceğini belirtti.

Huntington Private Bank'ın baş yatırım yetkilisi John Augustine, "Herkes kötü bir şey olmasını bekliyor ama ekonomide, piyasalarda, kazançlarda ve politikada kötü bir şey olmadı. Bu yüzden ivme kazanıyoruz" dedi.

S&P 500'ün 11 ana sektöründen dokuzu yükselirken, iletişim hizmetleri ve bilgi teknolojisi hisseleri en çok kazananlar arasında yer aldı. Teknoloji %1,89'luk artışla son sözü söylerken, onu %1,84'lük kazançla iletişim hizmetleri takip etti.

Megacap büyüme hisseleri, %3,2'lik artışla sosyal medya şirketi Meta ve %4,5'lik artışla yapay zeka çiplerinin gözdesi Nvidia gibi endeks kazançlarına önemli katkıda bulundu.