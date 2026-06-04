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SpaceX'ten dev halka arz hamlesi: 75 milyar dolar hedefleniyor

Elon Musk'ın CEO'luğunu yaptığı SpaceX, hisse başına 135 dolar fiyatla 555,6 milyon hisseyi halka arz etmeyi planlıyor. Yaklaşık 75 milyar dolar büyüklüğündeki işlemin gerçekleşmesi halinde şirket, tarihin en büyük halka arzlarından birine imza atarken piyasa değerinin 1,77 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

AA

Oluşturma Tarihi 04 Haziran 2026 09:44

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın kurucusu ve CEO'su olduğu SpaceX, halka arz sürecinde önemli bir aşamaya geçti.

Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunduğu belgelere göre, yatırımcılara toplam 555,6 milyon adet A Sınıfı adi hisse sunulacak.

Halka arz fiyatının hisse başına 135 dolar olarak belirlenmesi öngörülürken, bu kapsamda yaklaşık 75 milyar dolar kaynak toplanması hedefleniyor.

ŞİRKET DEĞERİ 1,77 TRİLYON DOLARA ULAŞABİLİR

Halka arz belgelerinde yer alan hesaplamalara göre SpaceX'in piyasa değeri yaklaşık 1,77 trilyon dolar seviyesine ulaşacak.

Bu değerleme gerçekleşirse SpaceX, yaklaşık 1,6 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip Tesla'yı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketleri arasındaki konumunu daha da güçlendirecek.

Uzmanlar, söz konusu büyüklüğün küresel sermaye piyasaları açısından tarihi bir işlem niteliği taşıdığına dikkat çekiyor.

MUSK OY HAKLARININ YÜZDE 82'SİNDEN FAZLASINI KORUYACAK

Halka arz sonrasında şirketin A ve B sınıfı olmak üzere iki farklı hisse yapısına sahip olması planlanıyor.

A Sınıfı hisseler yatırımcılara hisse başına bir oy hakkı verirken, B Sınıfı hisseler hisse başına 10 oy hakkı sağlayacak.

Bu yapı sayesinde Elon Musk'ın halka arz sonrasında da oy haklarının yaklaşık yüzde 82,4'ünü elinde bulunduracağı belirtildi.

Musk'ın sahip olacağı yüksek oy gücü, şirketin stratejik kararlarında belirleyici konumunu korumasını sağlayacak.

"KONTROL EDİLEN ŞİRKET" STATÜSÜNDE OLACAK

SEC'e sunulan belgelerde, Musk'ın hakim oy gücü nedeniyle SpaceX'in Nasdaq kuralları kapsamında "kontrol edilen şirket" olarak değerlendirileceği ifade edildi.

Bu statü, hissedar onayı gerektiren önemli kararlar üzerinde Musk'ın etkisinin devam edeceği anlamına geliyor.

HİSSELERİN 12 HAZİRAN'DA İŞLEM GÖRMESİ BEKLENİYOR

ABD basınında yer alan haberlere göre SpaceX hisselerinin "SPCX" koduyla 12 Haziran'da Nasdaq borsasında işlem görmeye başlaması planlanıyor.

Şirket, halka arz sürecini başlatmak amacıyla hazırladığı başvuru dosyasını mayıs ayında SEC'e sunmuştu.

Gerçekleşmesi halinde yaklaşık 75 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacak işlemin, tüm zamanların en büyük halka arzı olarak kayıtlara geçmesi bekleniyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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