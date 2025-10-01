CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yatay seyirle başladı.

Oluşturma Tarihi 01 Ekim 2025 09:34

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,2 azalışla 12.485,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarını telafi ederek 12.506,00 puan olmuştu.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,03 azalışla 12.481,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD'de federal hükümetin bütçe yetersizliğinden dolayı kapanması sonrası karışık bir seyir öne çıkarken, Asya'da Çin ve Hong Kong'da piyasaların kapalı olması nedeniyle bölge genelinde işlem hacmi düşük seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.500 ve 12.600 puanın direnç, 12.400 ve 12.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Trump’tan yeni tarife hamlesi Trump'tan yeni tarife hamlesi 29 Eylül 2025 17:02
Altının kilogram fiyatı arttı Altının kilogram fiyatı arttı 29 Eylül 2025 16:55
Avro Bölgesi’nde ekonomik güven eylülde arttı Avro Bölgesi'nde ekonomik güven eylülde arttı 29 Eylül 2025 15:48
Almanya’da yaşlı çalışan sayısı artıyor Almanya'da yaşlı çalışan sayısı artıyor 29 Eylül 2025 13:41
OPEC+’tan petrol piyasasına yeni hamle: Üretim artışı yolda OPEC+’tan petrol piyasasına yeni hamle: Üretim artışı yolda 29 Eylül 2025 10:19
Brent petrolün varili 68,77 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 68,77 dolardan işlem görüyor 29 Eylül 2025 10:03
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı 29 Eylül 2025 09:05
Çin’de sanayi şirketlerinin karları arttı Çin'de sanayi şirketlerinin karları arttı 27 Eylül 2025 15:19
Küresel piyasalarda gözler ABD’de açıklanacak istihdam verilerine çevrildi Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak istihdam verilerine çevrildi 27 Eylül 2025 11:54
Batı ülkelerinde artan borçlar yeni finansal kriz riskini artırıyor Batı ülkelerinde artan borçlar yeni finansal kriz riskini artırıyor 27 Eylül 2025 12:04
Altının kilogram fiyatı arttı Altının kilogram fiyatı arttı 26 Eylül 2025 16:38
ABD’de kişisel tüketim harcamaları ağustosta arttı ABD'de kişisel tüketim harcamaları ağustosta arttı 26 Eylül 2025 16:21
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler