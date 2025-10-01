VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,2 azalışla 12.485,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarını telafi ederek 12.506,00 puan olmuştu.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,03 azalışla 12.481,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD'de federal hükümetin bütçe yetersizliğinden dolayı kapanması sonrası karışık bir seyir öne çıkarken, Asya'da Çin ve Hong Kong'da piyasaların kapalı olması nedeniyle bölge genelinde işlem hacmi düşük seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.500 ve 12.600 puanın direnç, 12.400 ve 12.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.