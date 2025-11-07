CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat güne yüzde 0,28 artışla 12.615,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 07 Kasım 2025 09:36

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,85 artışla 12.579,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında yatay seyrederek 12.584,00 puandan kapandı.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,28 üstünde 12.615,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD'de iş gücü piyasasının soğuma sinyalleri vermesi ve teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerinin sürmesiyle risk iştahı düşük seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB Enflasyon Raporu'nun yanı sıra hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydetti.

ABD'de federal hükümetin kapalı olması sebebiyle bugün resmi kurumlara ait veri akışının olmayacağını belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 12.700 ve 12.800 seviyelerinin direnç, 12.400 ve 12.300 puanın destek, konumunda olduğunu bildirdi.

İlginizi Çekebilir
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 06 Kasım 2025 09:30
Küresel endeks sağlayıcısı MSCI, endekslerde değişikliğe gitti Küresel endeks sağlayıcısı MSCI, endekslerde değişikliğe gitti 06 Kasım 2025 09:19
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor Küresel piyasalar pozitif seyrediyor 06 Kasım 2025 09:05
Japonya’da reel ücretlerdeki düşüş 9 aydır sürüyor Japonya'da reel ücretlerdeki düşüş 9 aydır sürüyor 06 Kasım 2025 08:47
New York Fed: ABD hane halkı borçları ılımlı artış gösterdi New York Fed: ABD hane halkı borçları ılımlı artış gösterdi 06 Kasım 2025 08:44
Yenilenebilir enerjide 2030 hedefine yaklaşıldı Yenilenebilir enerjide 2030 hedefine yaklaşıldı 06 Kasım 2025 08:39
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 05 Kasım 2025 16:52
Avro Bölgesi’nde bileşik PMI ekim ayında 52,5 oldu Avro Bölgesi'nde bileşik PMI ekim ayında 52,5 oldu 05 Kasım 2025 15:35
Almanya’da fabrika siparişleri eylülde arttı Almanya'da fabrika siparişleri eylülde arttı 05 Kasım 2025 15:30
CIIE 2025 başladı: Çin, uluslararası şirketlere kapılarını açıyor CIIE 2025 başladı: Çin, uluslararası şirketlere kapılarını açıyor 05 Kasım 2025 11:34
Asya borsalarında sert düşüş Asya borsalarında sert düşüş 05 Kasım 2025 10:12
Petrol 64,56 dolar Petrol 64,56 dolar 05 Kasım 2025 09:45
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler