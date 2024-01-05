Wall Street'te açığa satanlar 2023'ü zararla kapattı

S3 Partners LLC tarafından derlenen verilere göre, Wall Street'te açığa satış yapanlar 2023'ü yaklaşık 195 milyar dolarlık zararla kapatarak, 2022'deki piyasa çöküşünde elde ettikleri yaklaşık 300 milyar dolarlık kazancın yaklaşık üçte ikisini geri verdiler.

Açığa satış yapanlar 2021'de kümülatif olarak yaklaşık 142 milyar dolar, 2020'de ise 242 milyar dolar kaybetti.

Tesla Inc. 2023 yılında elektrikli araç üreticisinin hisseleri kabaca ikiye katlanırken 12,2 milyar dolarlık kayıpla açığa satış yapanlara en çok acı veren şirket oldu.

S3 yöneticisi Ihor Dusaniwsky, açığa satış yapanların geçen yıl en büyük kazançları elde eden hisse senetlerine yönelme eğiliminde olmaları nedeniyle, açığa satılan her doların %73'ünün negatif getiri sağladığını belirtti.