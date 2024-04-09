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Wells Fargo, S&P 500 endeksi için hedefini yükseltti

ABD'nin önde gelen bankalarından Wells Fargo, S&P 500 endeksi için yıl sonu tahminini yukarı yönlü güncelledi.

Oluşturma Tarihi 09 Nisan 2024 09:56

Son Güncelleme Tarihi 09 Nisan 2024 09:56

Wells Fargo, S&P 500 endeksi için yıl sonu hedefinin 4.625'ten 5.535'e çıkarıldığı belirtildi. Bankanın analistleri, boğa piyasasındaki momentumun, yapay zeka konusundaki iyimserliğin ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasındaki olası gevşemenin, 2024'ün geri kalanında ABD hisse senetlerinde daha fazla yükselişe yol açacağını öngörüyorlar.

Analistlerin müşterilerine gönderdiği bilgi notunda, "Bizim görüşümüze göre, boğa piyasası, yapay zekanın sürekli büyüme hikayesi ve endeks yoğunlaşması, yatırımcıların dikkatini geleneksel değerleme ölçümlerinden uzun vadeli büyüme ve iskonto ölçümlerine kaydırdı." denildi.

Well Fargo'nun tahmini, Wall Street bankaları arasında en yüksek hedefe işaret ediyor.

S&P 500, Fed'in faiz indirimi beklentisi ve yapay zeka sektörüne gelen taleple bu yıl yaklaşık %9'luk bir artış kaydetti.

S&P 500 Endeksi dün 1,95 puan veya yüzde 0,04 gibi küçük bir oranda düşüşle günü tamamladı.

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