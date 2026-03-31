Wolfe Research: S&P 500 için kısa vadede yüzde 5’lik düşüş riski gündemde

Wolfe Research, S&P 500 endeksinde kısa vadede yaklaşık %5'e varabilecek bir geri çekilme ihtimaline dikkat çekerek yatırımcıların temkinli olması gerektiğini vurguladı. Kurum, artan jeopolitik gerilimlerin küresel piyasalar üzerinde baskı oluşturduğunu ve hisse senetlerindeki aşağı yönlü eğilimin sürebileceğini belirtti. Ayrıca mevcut ortamda piyasada henüz net bir dip seviyesinin oluşmadığı değerlendiriliyor.

Yapılan analizde, S&P 500'ün ileriye dönük fiyat/kazanç (F/K) oranının yaklaşık 18 seviyesine gerileyebileceği öngörülüyor. Bu da endeks için yaklaşık %5'lik ilave düşüş potansiyeline işaret ediyor.

Kısa vadede yatırımcı güveninin zayıf kaldığı ifade edilirken, uzun vadeli kazanç beklentilerinin ise güçlü seyrini koruduğu belirtiliyor.