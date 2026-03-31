Wolfe Research: S&P 500 için kısa vadede yüzde 5’lik düşüş riski gündemde

Wolfe Research, S&P 500 endeksinde kısa vadede yaklaşık %5’e varabilecek bir geri çekilme ihtimaline dikkat çekerek yatırımcıların temkinli olması gerektiğini ifade etti.

Oluşturma Tarihi 31 Mart 2026 15:02

Wolfe Research, S&P 500 endeksinde kısa vadede yaklaşık %5'e varabilecek bir geri çekilme ihtimaline dikkat çekerek yatırımcıların temkinli olması gerektiğini vurguladı. Kurum, artan jeopolitik gerilimlerin küresel piyasalar üzerinde baskı oluşturduğunu ve hisse senetlerindeki aşağı yönlü eğilimin sürebileceğini belirtti. Ayrıca mevcut ortamda piyasada henüz net bir dip seviyesinin oluşmadığı değerlendiriliyor.

Yapılan analizde, S&P 500'ün ileriye dönük fiyat/kazanç (F/K) oranının yaklaşık 18 seviyesine gerileyebileceği öngörülüyor. Bu da endeks için yaklaşık %5'lik ilave düşüş potansiyeline işaret ediyor.

Kısa vadede yatırımcı güveninin zayıf kaldığı ifade edilirken, uzun vadeli kazanç beklentilerinin ise güçlü seyrini koruduğu belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir
Çin’de ekonomik aktivite genişliyor Çin'de ekonomik aktivite genişliyor 31 Mart 2026 10:29
Orta Doğu savaşları enerji fiyatlarını yükseltti: Avrupa yenilenebilir enerjiye yöneldi Orta Doğu savaşları enerji fiyatlarını yükseltti: Avrupa yenilenebilir enerjiye yöneldi 31 Mart 2026 10:19
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 31 Mart 2026 10:16
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 31 Mart 2026 10:01
İran ve Basra Körfezi çatışması küresel ekonomide kalıcı arz şokuna yol açabilir İran ve Basra Körfezi çatışması küresel ekonomide kalıcı arz şokuna yol açabilir 31 Mart 2026 09:58
İngiltere ekonomisi 2025’in son çeyreğinde sınırlı büyüme kaydetti İngiltere ekonomisi 2025’in son çeyreğinde sınırlı büyüme kaydetti 31 Mart 2026 09:56
Bitcoin’de kritik dönemeç: 71 bin dolar hedefi görünüyor mu? Bitcoin’de kritik dönemeç: 71 bin dolar hedefi görünüyor mu? 31 Mart 2026 09:53
Alüminyum fiyatları arz endişeleri ve Çin verileriyle yükselişte! Alüminyum fiyatları arz endişeleri ve Çin verileriyle yükselişte! 31 Mart 2026 09:35
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 31 Mart 2026 09:32
Almanya’da ithalat fiyatları gerilemeye devam ediyor: Enerji maliyetleri belirleyici oldu Almanya’da ithalat fiyatları gerilemeye devam ediyor: Enerji maliyetleri belirleyici oldu 31 Mart 2026 09:16
AB uyardı! Gübre fiyatları yüzde 68 arttı: Yeni eylem planı oluşturuluyor AB uyardı! Gübre fiyatları yüzde 68 arttı: Yeni eylem planı oluşturuluyor 31 Mart 2026 09:14
Çin imalatında toparlanma sinyali: PMI son bir yılın en yüksek seviyesinde! Çin imalatında toparlanma sinyali: PMI son bir yılın en yüksek seviyesinde! 31 Mart 2026 09:11
