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Yabancılar 237,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 237,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Oluşturma Tarihi 12 Ekim 2023 14:58

Son Güncelleme Tarihi 12 Ekim 2023 14:58

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 6 Ekim haftasında net 237,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 36,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı, 4,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 29 Eylül itibarıyla 32 milyar 51,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 6 Ekim'de 32 milyar 837,7 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 154,8 milyon dolardan 1 milyar 103,7 milyon dolara inerken, ŞBS stokları 57,8 milyon dolardan 61,6 milyon dolara çıktı.

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