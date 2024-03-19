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Yatırımcılar Euro Bölgesi hisse senetlerine hücum ettiler

Bank of America anketine göre yatırımcılar, gelişmekte olan piyasa ve Euro Bölgesi hisse senetlerine hücum ettiler.

Oluşturma Tarihi 19 Mart 2024 13:51

Son Güncelleme Tarihi 19 Mart 2024 13:51

Bank of America'nın fon yöneticisi anketine göre, yatırımcılar Mart ayında Nisan 2017'den bu yana en hızlı şekilde gelişmekte olan piyasa hisse senetlerine ve Haziran 2020'den bu yana en hızlı şekilde Euro bölgesi hisse senetlerine hücum etti.

BofA'nın anketine katılan fon yöneticileri arasında küresel büyüme beklentileri iki yılın en yüksek seviyesindeydi ve "risk iştahı" Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyedeydi.

Beklenenden daha güçlü gelen bir dizi ABD verisi, Federal Rezerv'in faiz oranlarını düşürme ihtimalini azaltıp tahvil fiyatlarına zarar verse de, küresel hisse senedi piyasalarındaki havanın aydınlanmasına yardımcı oldu.

BofA'nın anketine katılanların %40'ı önümüzdeki 12 ay içinde tahvil getirilerinin düşmesini beklerken, bu oran Aralık 2023'te %62 idi. Enflasyon piyasalar için en büyük kuyruk riski olarak görülürken, Aralık ayında küresel bir resesyon en büyük tehlike olarak görülüyordu.

BofA, Mart ayında ABD hisse senetlerinden, özellikle de ihtiyari ve teknoloji hisselerinden çıkışlar yaşandığını söyledi.

Bununla birlikte, "Muhteşem Yedili" - Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia ve Tesla - en kalabalık ticaret olmaya devam etti.

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