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ABD'de petrol stokları beklentilerin çok üzerinde geriledi

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 8 milyon varil azalarak piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde düşüş gösterdi. Aynı dönemde ham petrol üretimi gerilerken, ithalat ve ihracatta güçlü artış kaydedildi.

AA

Oluşturma Tarihi 04 Haziran 2026 09:41

Son Güncelleme Tarihi 04 Haziran 2026 09:42

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) açıkladığı verilere göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları 23-29 Mayıs haftasında yaklaşık 8 milyon varil azalarak 433 milyon 700 bin varile geriledi.

Piyasalarda beklenti stokların yaklaşık 2 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi. Açıklanan veri, beklentilerin oldukça üzerinde bir düşüşe işaret etti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil edilmeyen stratejik petrol rezervleri de aynı dönemde 8 milyon varil azalarak 357 milyon 100 bin varile düştü.

BENZİN STOKLARI YÜKSELDİ

Ham petrol stoklarındaki gerilemeye karşın benzin stoklarında artış yaşandı.

Verilere göre ABD'nin benzin stokları geçen hafta yaklaşık 3 milyon 400 bin varil artarak 215 milyon varile ulaştı.

Uzmanlar, yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte yakıt talebindeki değişimlerin enerji piyasaları açısından yakından takip edildiğini belirtiyor.

PETROL ÜRETİMİNDE SINIRLI GERİLEME

ABD'nin günlük ham petrol üretimi de geçen hafta hafif düşüş gösterdi.

EIA verilerine göre günlük ham petrol üretimi 8 bin varil azalarak 13 milyon 707 bin varile geriledi.

Buna karşın dış ticaret tarafında dikkat çekici artışlar yaşandı. ABD'nin günlük ham petrol ithalatı bir önceki haftaya göre 1 milyon 186 bin varil artışla 6 milyon 397 bin varile yükseldi. Ham petrol ihracatı ise günlük 1 milyon 434 bin varillik artışla 5 milyon 874 bin varil seviyesine çıktı.

EIA'DAN ÜRETİM TAHMİNİ

EIA'nın "Mayıs 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda ise ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 650 bin varil olarak gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

Veriler, küresel petrol piyasalarının arz-talep dengesi açısından yakından izlediği ABD enerji sektöründe stokların hızla erimeye devam ettiğini ortaya koydu.

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