ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 1 arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 1 arttı.

Oluşturma Tarihi 13 Aralık 2025 10:24

Son Güncelleme Tarihi 13 Aralık 2025 10:27

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı, 6-12 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 artarak 414'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda 68 azaldı.

Öte yandan, perşembe gününü 61,35 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 61,02 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 57,33 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 57,67 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

