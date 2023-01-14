Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 7 Ocak-13 Ocak haftasında önceki haftaya göre 5 adet artarak 623'e yükseldi.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 131 adet arttı.
Perşembe gününü 84,19 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 85,55 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 80,08 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 78,34 dolar seviyesinde tamamlamıştı.