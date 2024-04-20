ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı yükseldi

Oluşturma Tarihi 20 Nisan 2024 10:38
Son Güncelleme Tarihi 20 Nisan 2024 10:38
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayınladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 13-19 Nisan haftasında önceki haftaya göre 5 artarak 506'ya yükseldi.
SON BİR YILDA PETROL SONDAJ KULE SAYISI AZALDI
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı ise son bir yılda 80 azaldı. Perşembe gününü 87,11 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 87,38 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 83,24 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 82,73 dolar seviyesinde tamamlamıştı.