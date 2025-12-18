CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz ABD'nin ticari ham petrol stokları 1 milyon 300 bin varil azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 300 bin varil azaldı.

AA

Oluşturma Tarihi 18 Aralık 2025 08:32

Son Güncelleme Tarihi 18 Aralık 2025 08:34

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 300 bin varil düşüşle 424 milyon 400 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 400 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 200 bin varil artarak 412 milyon 200 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 4 milyon 800 bin varil artışla 225 milyon 600 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi 6-12 Aralık haftasında 10 bin varil azalarak 13 milyon 843 bin varile yükseldi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 64 bin varil azalışla 6 milyon 525 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 655 bin varil artışla 4 milyon 664 bin varil oldu.

EIA'nın Aralık 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 610 bin varil olması bekleniyor.

