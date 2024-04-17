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API petrol stokları arttı

Amerikan Petrol Enstitüsü(API) tarafından açıklanan petrol stoklarına göre API stoklarında petrol artarken diğer ürünler azaldı.

Oluşturma Tarihi 17 Nisan 2024 08:30

Son Güncelleme Tarihi 17 Nisan 2024 08:30

Amerikan Petrol Enstitüsü(API) tarafından açıklanan petrol stokları, önceki hafta yaşanan artışın ardından, geçen hafta daha da yukarı geldi; Ancak benzin ve damıtılmış ürünler de dahil olmak üzere diğer ürünlerde düşüş yaşandı.

API tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre, 12 Nisan ile sona eren bir haftalık dönemde ABD petrol stokları önceki hafta görülen 3 milyon 304 bin varil artışın ardından 4 milyon 90 bin varil yukarı geldi.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, Stratejik Petrol Rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,7 milyon varil daha arttığını gösterdi. Stoklar söz konusu haftada 364,9 milyon varile çıktı.

API, benzin stokları üst üste 8'inci haftasında da geriledi. Stoklar önceki 7 hafta yaşanan toplam 17,9 milyon varil düşüşün ardından 2,51 milyon varil daha aşağı geldi. EIA verilerine göre, geçen hafta itibarıyla benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 3 altında seyrediyor.

Damıtılmış ürün stokları bir haftalık aranın ardından yeniden sınırlı da olsa aşağı geldi. Önceki hafta 120 bin varil artan stoklar, geçen hafta 427 bin varil azaldı. Bu düşüşle birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın yaklaşık 5 altında kaldı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında sınırlı bir düşüş yaşandı. Cushing petrol stokları bir önceki hafta kaydedilen 124 bin varil artışın ardından 169 bin varil azaldı.

ABD Enerji Bakanlığı(DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında da artış bekleniyor. WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, analistler bir önceki hafta 5,8 milyon varil artan petrol stoklarının, 12 Nisan ile sona eren haftada 0,6 milyon varil daha yukarı geleceği tahmin ediliyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 1,0 milyon varil, damıtılmış ürün stok tahmini 0,4 milyon varil düşüş yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 88,3 seviyesinden yüzde 88,9'a yükseleceği tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 17.30'da açıklanacak.

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