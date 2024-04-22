CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Bakır fiyatı son iki yılın zirvesinde

Bakır fiyatı son iki yılın zirvesinde

Bakır, küresel ekonomide toparlanmanın temel metallere olan talebi artıracağı yönündeki beklentilerin etkisiyle ton başına 10.000 dolara yaklaştı.

Oluşturma Tarihi 22 Nisan 2024 09:15

Son Güncelleme Tarihi 22 Nisan 2024 09:15

Metaller son haftalarda geniş çaplı kazançlar elde etti ve bakır fişatı bu sabah iki yılın en yüksek seviyesine çıktı. ABD'den Çin'e imalat faaliyetlerindeki iyileşme işaretleri metalleri destekledi ve inatçı enflasyon emtia üzerindeki bahislerin yenilenmesini sağlıyor.

Yatırımcılar, Fed Başkanı Powell'ın geçen hafta bankanın enflasyonun kontrol altında olduğundan emin olmasının "beklenenden daha uzun" süre alacağının sinyalini vermesiyle, Federal Rezerv'in faiz oranlarını düşürme yolundaki belirgin bir değişimle mücadele ediyor.

Bakır bugün erken saatlerde %1 yükselerek ton başına 9.970 dolara ulaştı ve Şanghay'da sabah 9.950 dolardani şlem gördü. Diğer metaller karışık seyrederken, alüminyum ve çinko hafif düşüş gösterdi.

İlginizi Çekebilir
New York borsası karışık seyirle açıldı New York borsası karışık seyirle açıldı 19 Nisan 2024 17:11
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 19 Nisan 2024 16:41
Hindistan Hava Yolları İsrail uçuşlarını askıya aldı Hindistan Hava Yolları İsrail uçuşlarını askıya aldı 19 Nisan 2024 16:37
Merkez Bankası Finansal Hesaplar Raporu yayımlandı Merkez Bankası Finansal Hesaplar Raporu yayımlandı 19 Nisan 2024 16:24
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Bankacılık sektörünün mevduatı arttı 19 Nisan 2024 16:09
Borsa’da yabancı alımları güçlendi Borsa'da yabancı alımları güçlendi 19 Nisan 2024 15:20
Merkez Bankası rezervleri 128,4 milyar dolar oldu Merkez Bankası rezervleri 128,4 milyar dolar oldu 19 Nisan 2024 15:09
Ekonomistlerden küresel enflasyon beklentisi Ekonomistlerden küresel enflasyon beklentisi 19 Nisan 2024 13:18
İngiltere’de perakende satışlar yatay seyretti İngiltere'de perakende satışlar yatay seyretti 19 Nisan 2024 10:15
Brent petrolde Orta Doğu endişesi Brent petrolde Orta Doğu endişesi 19 Nisan 2024 10:09
Ons altın 2 bin 600 dolar mı olacak? İslam Memiş’ten çarpıcı altın fiyatları yorumu… Ons altın 2 bin 600 dolar mı olacak? İslam Memiş’ten çarpıcı altın fiyatları yorumu… 19 Nisan 2024 09:43
S&P Global İsrail’in kredi notunu düşürdü S&P Global İsrail'in kredi notunu düşürdü 19 Nisan 2024 09:41
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.000,00
%0
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
999,42
%-0,0578
EURO
993,85
%-0,6146
ALTIN
1.121,63
%12,1631
DOLAR
987,70
%-1,2302
BORSA
1.104,09
%10,4087
EURO
1.280,12
%28,0115
ALTIN
1.132,59
%13,2589
DOLAR
1.082,45
%8,2449
BORSA
1.131,92
%13,1915
EURO
1.356,03
%35,6033
ALTIN
1.735,37
%73,5365
DOLAR
1.933,92
%93,3919
BORSA
1.749,12
%74,9115
EURO
2.290,98
%129,0976
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler