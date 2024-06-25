Brent petrolde gözler ABD verilerinde

Dün 86,16 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,15 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,01 artarak 85,16 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,65 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de hafta içinde açıklanması beklenen büyüme ve kişisel tüketim verilerinden önce bir miktar yükseldi.

Söz konusu verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceği ihtimali bu artışı destekledi.

Fed'in eylülde faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 74 ve kasımda yüzde 90'da bulunuyor. Olası faiz indiriminin ardından bankanın ikinci kez faiz indirimine gitme ihtimali ise aralıkta yüzde 90 ile fiyatlanıyor.

'PETROLÜ DAHA UCUZ HALE GETİRİYOR'

Düşük faiz oranları, ABD doları haricindeki para birimlerini kullanan alıcılar için petrolü daha ucuz hale getiriyor ve yatırımcıların petrol talebi iştahını artırarak fiyatları yukarı yönlü etkiliyor.

Bunun yanı sıra, küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da durulmayan sular, piyasa oyuncularının arz endişelerini artırarak fiyatların yükselişini destekliyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin batısındaki eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, aralarında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin kız kardeşinin de bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.

Bu durum küresel arzı sekteye uğratabileceği endişelerini artırarak petrol fiyatlarını yükseltiyor.

Brent petrolde teknik olarak 85,26 ile 85,36 dolar aralığının direnç, 85,11 ile 85,06 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.