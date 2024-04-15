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Brent petrolde 'İran-İsrail' etkisi

İran-İsrail arasındaki tansiyonun düşürülmesi için artan diplomatik çabalar sonrasında Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 89,92 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 15 Nisan 2024 09:41

Son Güncelleme Tarihi 15 Nisan 2024 09:41

Cuma günü 92,18 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,45 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,58 azalışla 89,92 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,17 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte İran-İsrail arasındaki tansiyonun düşürülmesi için artan diplomatik çabalar etkili oldu.

İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı gerçekleştireceği beklentisiyle cuma günü ekimden bu yana en yüksek seviyesini kaydeden petrol fiyatları, bölgedeki gerilimin hafifletilmesine yönelik çalışmalar sonucu azalan arz endişeleriyle düştü.

Saldırıların ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve İngiltere dışişleri bakanları ile İsrail-İran gerilimine ilişkin son durumu ele aldı ve ABD'nin bölgede tansiyonun artmasını istemediği mesajını verdi. Blinken, dışişleri bakanları ile yaptığı telefon görüşmelerinde İsrail-İran geriliminde son durumu değerlendirdi ve mevkidaşlarına "ABD'nin bölgede daha fazla gerginlik peşinde olmadığı" ifade etti.

ABD'nin İsrail'in güvenliği konusunda hassas olduğunu kaydeden Blinken, bundan sonraki sürece ilişkin bölgedeki ülkelerle yakın koordinasyon halinde olacaklarını vurguladı.

Söz konusu açıklamalar, bölgedeki gerilimin hafifleyeceğine ve daha fazla arz kesintisi yaşanmayacağına yönelik umutları besleyerek petrol fiyatlarını düşürücü etkide bulundu.

Ayrıca, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını düşürmek için acele etmeyeceğine yönelik öngörülerin kuvvetlenmesi de petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketini destekledi.

Analistler, beklenenden güçlü gelen enflasyon verilerinin Fed'in faiz indirimlerine haziranda başlayacağına dair umutları azalttığını belirtti. Bu durum, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanmasını sağlarken petrolü alıcılar için daha pahalı hale getirerek petrol fiyatlarındaki yükselişi kısıtladı.

Brent petrolde teknik olarak 90,27 ile 90,37 dolar aralığının direnç, 90,04 ile 89,91 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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