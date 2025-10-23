Brent petrolün fiyatı yaptırım kararı sonrasında arttı

Dün 63,56 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,95 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.17 itibarıyla yüzde 2,2 artarak 64,37 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 60,62 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları, ABD'nin Ukrayna savaşı nedeniyle Rosneft ve Lukoil gibi büyük Rus petrol tedarikçilerine yaptırım uygulamasının ardından artan arz endişeleriyle yüzde 2'nin üzerinde yükseldi.

ABD, Ukrayna'daki savaşı sonlandırmaya yönelik barış sürecinde "ciddi bir taahhüt eksikliği" sergilediği gerekçesiyle Rusya'nın en büyük iki petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile bu şirketlerin iştiraklerini yaptırım listesine dahil etti.

ABD Hazine Bakanlığı, yaptırımların Rusya'nın enerji sektörü üzerindeki baskıyı artırarak, "Kremlin'in savaş için gelir elde etme ve zayıflayan ekonomisini destekleme kapasitesini sınırlamayı" hedeflediğini belirtti.

Açıklamada, Hazine Bakanlığının barış sürecini desteklemek için tüm yetkilerini kullanmaya devam edeceği belirtilerek, "ABD, savaşın barışçıl şekilde çözülmesini savunmayı sürdürecek ve kalıcı barış, Rusya'nın iyi niyetli müzakere isteğine bağlıdır." ifadesi kullanıldı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı sona erdirmeyi reddetmesi nedeniyle Kremlin'in savaşını finanse eden iki büyük petrol şirketine yaptırım uygulandığını ifade ederek, "Hazine Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın bir savaşı daha sona erdirme çabalarını desteklemek için gerekirse daha fazla adım atmaya hazır. Müttefiklerimizi de bu yaptırımlara katılmaya çağırıyoruz." dedi.

LUKOİL VE ROSNEFT'İN ONLARCA İŞTİRAKİ YAPTIRIM LİSTESİNDE

Yaptırımlar kapsamında Lukoil'in Perm, Aik, Kaliningradmorneft, West Siberia, Uraloil ve Russian Innovation Fuel and Energy Company gibi iştirakleri listeye alındı. Bu şirketlerin Rusya'da petrol ve doğal gaz arama, üretim ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinde bulunduğu belirtildi.

Rosneft'in de aralarında Bashneft Dobycha, Vankorneft, Samaraneftegaz, RN Tuapse Oil Refinery, Orenburgneft, Yuganskneftegaz ve Ryazan Oil Refinery'nin yer aldığı yaklaşık 30 iştiraki yaptırıma tabi tutuldu. Bu şirketlerin ülke genelinde petrol üretimi, rafineri işletmeciliği ve doğal gaz sahası geliştirme faaliyetleri yürüttüğü ifade edildi.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden (OFAC) yapılan açıklamada, bu şirketlerin ABD'de bulunan ya da ABD vatandaşlarının kontrolündeki tüm mal varlıklarının dondurulduğu belirtildi.

Ayrıca, yaptırıma tabi kişi veya kuruluşlara doğrudan ya da dolaylı olarak yüzde 50 veya daha fazla ortaklığı bulunan tüm diğer şirketlerin de otomatik olarak yaptırım kapsamına girdiği ifade edildi. ABD vatandaşlarının ya da ABD üzerinden işlem yapan kurumların bu varlıklarla her türlü finansal işlem yapması yasaklandı.

OFAC, yaptırımların amacının cezalandırma değil, Rusya'yı davranışını değiştirmeye teşvik etmek olduğunu kaydetti.

YAPTIRIMLAR KÜRESEL PİYASALARI ETKİLEYEBİLİR

Uzmanlar, bu hamlenin küresel petrol akışını zayıflatabileceğini ve Rusya'dan yapılan tedariklerde kesinti riskinin artmasıyla alıcıları açık piyasaya yönlendirebileceğini belirtiyor.

Hindistan'ın ABD baskısı nedeniyle Rus petrolü alımlarını azaltması halinde, Asya talebinin ABD petrolüne kayabileceği ve bunun da Atlantik piyasalarındaki fiyatları yukarı çekebileceği öngörülüyor.

Hindistan devlet rafinerileri, ABD'nin Rosneft ve Lukoil'e yönelik yaptırımlarının ardından bu şirketlerden doğrudan tedarik yapılmadığından emin olmak için alımlarını gözden geçirdiklerini açıkladı.

ABD'DE TALEP ARTIŞI VE AZALAN STOKLAR PETROL FİYATLARINI DESTEKLİYOR

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verileri, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ülkede talebin arttığına işaret ederek fiyat artışlarını destekledi.

EIA verilerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 1 milyon varil azalarak 422 milyon 800 bin varile geriledi. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 200 bin varil artacağı yönündeydi. Aynı dönemde benzin stokları da 2 milyon 100 bin varil azalarak 216 milyon 700 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Veriler, ayrıca üretimde hafif düşüş yaşandığını gösterdi. ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi 11-17 Ekim haftasında 7 bin varil azalarak 13 milyon 629 bin varil seviyesinde gerçekleşti. Üretimdeki azalma, arz endişelerini güçlendirerek fiyatları yukarı yönlü destekledi.

Kısa vadede piyasalar, Orta Doğu öncülüğünde OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim kısıntılarını gevşetmesiyle ortaya çıkabilecek arz fazlasına odaklanıyor.

Brent petrolde teknik olarak 68,56 dolar direnç, 58,50 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.