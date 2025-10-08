CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Brent petrolün varili 65,83 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili 65,83 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65,83 dolardan alıcı buluyor.

Oluşturma Tarihi 08 Ekim 2025 09:45

Son Güncelleme Tarihi 08 Ekim 2025 09:53

Dün 65,68 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,55 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla yüzde 0,4 artarak 65,83 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 62 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülkenin 5 Ekim'de çevrim içi gerçekleştirilen toplantıdaki temkinli üretim artışı kararı etkili olmaya devam ediyor.

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman, beklendiği şekilde kasımda günlük 137 bin varil üretim artışı yapma kararı aldı.

Bu karar, piyasa istikrarını korurken aynı zamanda kademeli şekilde pazar payını geri kazanma yönünde temkinli bir adım olarak değerlendirildi. Grubun bu kararı, piyasalarda bir süredir hakim olan arz fazlası endişelerini de yatıştırarak fiyatları yukarı yönlü destekledi.

Uzmanlar, Rus petrol akışlarını sınırlamaya yönelik çabaların sürmesi nedeniyle bazı yatırımcıların fiyatların yükseleceği yönünde pozisyon aldığını ve bunun da fiyatları desteklediğini belirtiyor.

Talep tarafında ise ABD'de haftalık stokların yükseldiğine yönelik veri akışı, yatırımcılar tarafından yavaşlama sinyali olarak değerlendiriliyor.

ABD'de ticari ham petrol stoklarına dair resmi verilerden önce öngörü açıklayan Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 2 milyon 780 bin varil arttığını belirtti. Stoklardaki artış, ABD'de talebin zayıf seyrettiğine işaret ederek petrol fiyatlarını baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

Küresel piyasalarda, ABD'de hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi belirsizlik algısını artırırken, ABD'ye yönelik mali endişeleri derinleştiriyor. Ortaya çıkan belirsizlik, özellikle hükümetin kapanmasının ekonomide daha geniş çaplı bir yavaşlamaya yol açabileceği endişeleriyle fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 72,21 dolar direnç, 60,57 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.

İlginizi Çekebilir
Brent petrolün varili 65,58 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 65,58 dolardan işlem görüyor 07 Ekim 2025 09:27
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 07 Ekim 2025 09:10
ABD’de işsizlik başvurularında artış yaşandı ABD'de işsizlik başvurularında artış yaşandı 07 Ekim 2025 08:58
TİGEM 4,1 milyon kilogram buğday satacak TİGEM 4,1 milyon kilogram buğday satacak 07 Ekim 2025 09:02
Hazine, bono ihalesiyle 42,4 milyar lira borçlandı Hazine, bono ihalesiyle 42,4 milyar lira borçlandı 06 Ekim 2025 15:19
Avro Bölgesi’nde yatırımcı güveni ekimde yükseldi Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni ekimde yükseldi 06 Ekim 2025 14:42
Avro Bölgesi’nde perakende satışlar ağustosta yüzde 0,1 arttı Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta yüzde 0,1 arttı 06 Ekim 2025 14:41
İran, para biriminde değişikliğe gidiyor İran, para biriminde değişikliğe gidiyor 05 Ekim 2025 16:05
OPEC+ üyesi 8 ülke, kasımda petrol üretimini artıracak OPEC+ üyesi 8 ülke, kasımda petrol üretimini artıracak 05 Ekim 2025 15:37
ABD’de federal hükümetin kapanması piyasaları dalgalandırdı ABD'de federal hükümetin kapanması piyasaları dalgalandırdı 05 Ekim 2025 11:32
Piyasalar sonraki hafta ABD’nin ‘yeniden açılma’ sürecini izleyecek Piyasalar sonraki hafta ABD'nin ‘yeniden açılma’ sürecini izleyecek 05 Ekim 2025 08:39
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı 04 Ekim 2025 10:07
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler