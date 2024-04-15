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Çin nükleer enerjide dünya lideri oldu

Çin’de şu an  26 nükleer güç ünitesi inşa halinde olduğu ve inşa halindeki ünite sayısı açısından Çin’in dünya lideri olmaya devam ettiği kaydedildi.

Oluşturma Tarihi 15 Nisan 2024 12:16

Son Güncelleme Tarihi 15 Nisan 2024 12:16

Çin Nükleer Enerji Derneği (CNEA) bugün, Çin'in nükleer enerji endüstrisinin işletimi ve inşaat ile bilimsel ve teknolojik yenilikler açısından mevcut gelişimini özetleyen ve analiz eden "Çin Nükleer Enerji Gelişim Raporu 2024" adlı mavi kitabı yayımladı.

Raporda, Çin'de şu an 26 nükleer güç ünitesi inşa halinde olduğu ve inşa halindeki ünite sayısı açısından Çin'in dünya lideri olmaya devam ettiği kaydedildi. Raporda, ülkede 26 nükleer güç ünitesi inşaatının sürdürüldüğü ve nükleer elektrik üretim kapasitesinin 30 milyon 300 bin kilovata ulaştığı ifade edildi.

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