Çin'in büyümesinin beklentileri aşması petrol fiyatlarını yükseltti

Çin'in sanayi üretiminin beklentilerin üzerinde büyüme göstermesi ve Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırılarının arz endişelerini yeniden ön plana çıkarması petrol fiyatlarını yükseltti.

ICE'de Mayıs teslimi Brent petrolünün varil fiyatı 31 cent, yüzde 0,36 artışya 85,65 dolar seviyesinde. NYMEX'de Nisan teslimi Batı Teksas petrolü de 36 sent artışla 81,40 dolardan işlem görüyor.

Vanda Insights'ın kurucusu Vandana Hari, "Rus rafinerilerine yapılan saldırılar geçen hafta ham petrole varil başına 2 ila 3 dolar risk primi ekledi ve bu haftaya hafta sonu daha fazla saldırı ile başlarken bu prim yerinde duruyor" dedi.

Ancak Hari, bir sonraki önemli aşağı ya da yukarı hareket için ham petrolün yeni sinyaller bekleyeceğini de sözlerine ekledi.

Ukrayna'nın saldırıları ilk çeyrekte Rusya'nın rafinaj kapasitesinin yaklaşık %7'sini devre dışı bıraktı.

Bu hafta yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın Çarşamba günü sona erecek iki günlük toplantısının sonuçlarını bekliyor.

IG analisti olan Tony Sycamore, bir notta, bunun faiz indirimlerinin zamanlaması konusunda daha fazla netlik getireceğini yazdı.

Sycamore, Fed'in bu ay faiz oranlarını muhtemelen sabit tutacağını, Haziran toplantısında faiz indirimi olasılığının ise "artık yazı tura" olduğunu söyledi.