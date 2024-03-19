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Citi Brent petrolünün 55 dolara inebileceğini öngördü

Citi, Brent petrolünün varil fiyatının 2025 sonlarına doğru 55 dolara inebileceğini öngördü.

Oluşturma Tarihi 19 Mart 2024 08:43

Son Güncelleme Tarihi 19 Mart 2024 08:43

Citigroup analistleri Brent tipi ham petrolün ikinci çeyrekte ortalama 78$/varil olacağını ve gelecek yılın sonlarına doğru 55$/varil seviyesine gerileyebileceğini tahmin ediyor.

Citi hazırladığı raporda Brent'in 2024 ikinci çeyrekte ortalama 78 dolar/varil olacağını, üçüncü çeyrekte 74 dolar/varile ve dördüncü çeyrekte 70 dolar/varile gerileyeceği öngördü.

Citi'nin 2025 petrol görünümü şaşırtıcı bir şekilde düşüş eğiliminde; banka ilk çeyrekte 65$/varil, ikinci ve üçüncü çeyrekte ise ortalama 60$/varil fiyat öngörüyor. Banka, fiyatın daha sonra 4. çeyrekte 55 $/varil seviyesine düşeceğini tahmin etti.

Tahmin edilen değerlerden bazıları vadeli işlem eğrisinin %28 kadar altında. Citi, West Texas Intermediate ham petrolünün bu çeyrekte yaklaşık 5 $/varil iskontoda kalmasını, ardından iskontonun bu yılın geri kalanında ve 2025'e kadar 4 $/varile düşmesini beklediğini söyledi.

Bankanın analistleri İsrail, İran, Irak, Libya ve Venezuela ile ilgili arz risklerini kabul ederken, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Rusya'nın ihtiyaç halinde kolayca daha fazla varil sağlayabileceğini öne sürdü. Banka, özellikle BAE'nin OPEC+ kesintilerinin başlamasından bu yana önemli kapasite artışları olduğunu söyledi.

OPEC dışı üreticiler için banka, üretimin bu yıl ABD'de 500.000 varil/gün, Kanada'da 200.000 varil/gün, Brezilya'da 400.000 varil/gün ve Guyana'da 150.000 varil/gün artacağını öngördü. Citi, her ülkenin gelecek yıl da muhtemelen ilave artışlar gerçekleştireceğini söyledi.

Citi doğal gazda ılımlı bir yükseliş kaydetti. Rapor, ilk çeyrekteki zayıflığa rağmen, düşük fiyatların bazı üretimlerin durdurulmasına yol açacağını öngördü. Gelecek yıl Henry Hub fiyatlarının yaklaşık 2,50 $/MMBtu, Avrupa ve Asya fiyatlarının ise 12,90 $/MMBtu ve 15 $/MMBtu olacağı öngörüldü.

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