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Dolar Endeksi 6 haftanın en yükseğinde

Fed Başkan Yardımcısı Christopher Waller'ın açıklamaları sonrası Dolar Endeksi 6 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Oluşturma Tarihi 28 Mart 2024 11:25

Son Güncelleme Tarihi 28 Mart 2024 11:25

Fed Başkan Yardımcısı Christopher Waller'ın 2024 yılı başlarında yüksek enflasyon ve güçlü istihdam artışları nedeniyle faiz oranlarını düşürmek için "acele edilmemesi" gerektiğini söylemesinin ardından ABD doları yükselerek döviz sepeti karşısında son altı haftanın en güçlü seviyesine ulaştı.

ING küresel piyasalar başkanı Chris Turnera, "Waller, yakın zamanda Fed'in gevşeme döngüsüne ilişkin kendi görüşünü bu yıl iki faiz indirimine kaydırmış gibi görünüyor ve mesajı daha sığ ve daha geç faiz indirimlerinden biriydi. DXY'nin 104,50'yi aşarak 105,00'e doğru yükselmesi daha büyük bir risk gibi görünüyor" dedi.

DXY dolar endeksi %0,2 artışla 104,516 seviyesine yükseldi

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